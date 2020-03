Sin Comedor, la UNLP prepara becas de comida

Tweet En el marco del plan de acción que está impulsado la Universidad, las autoridades adelantaron que en los próximos días lanzarán un beneficio para que sus alumnos puedan comprar alimentos en los comercios de barrio. Todavía resta el anuncio oficial y cómo deberán inscribirse para acceder a esta ayuda económica en el marco de la crisis que desató el COVID-19. En el marco del plan de acción que está impulsado la Universidad, las autoridades adelantaron que en los próximos días lanzarán un beneficio para que sus alumnos puedan comprar alimentos en los comercios de barrio. Todavía resta el anuncio oficial y cómo deberán inscribirse para acceder a esta ayuda económica en el marco de la crisis que desató el COVID-19. El pasado 16 de marzo, el Comedor Universitario cerró las puertas de sus cuatro sedes para seguir las recomendaciones que emitió el Gobierno Nacional y así evitar la acumulación de público en espacios cerrados. Sin embargo, y para dar respuesta a esos estudiantes, las autoridades decidieron entregar bolsones con alimentos para los alumnos que habían adquirido los tickets para las próximas semanas. Ahora, y teniendo en cuenta que ese plazo se cumplirá el 31 de marzo, la casa de altos estudios prepara un sistema de becas de comida para que puedan comprar alimentos en los comercios de su barrio. “Ahora que no podemos juntar a los chicos para que puedan ir a retirar su vianda, vamos a crear becas de comida para que puedan comprar en los comercios de su barrio”, dijo el presidente de la UNLP, Fernando Tauber. En esa línea, agregó: “La realidad es que no los podemos juntar, no nos dejan y están porque se pueden contagiar”. Los bolsones que la Universidad le había entregado a los estudiantes que tenían sus tickets incluían víveres como: fideos (tallarines o guiseros), puré de tomate, arroz, papa, zahahoria, cebolla, tomate, huevos frescos y frutas de estación. “Los estamos organizando porque hace menos de 15 días entregamos los bolsones y todavía no estaba la cuarentena, por eso podían ir a buscarlo. Esto se va a sustituir por una beca de comida, ahora estamos viendo cómo depositamos el dinero para que ellos mismos puedan comprar su alimentos”, detalló Tauber. Se espera que en los próximos días la UNLP informe cuáles serán los requisitos que deberán cumplir los estudiantes para acceder a este beneficio. “La Universidad no le va a esquivar el bulto en esta situación porque nuestra preocupación es que no dejen sus estudios”, remarcó el presidente casa de altos estudios platense. Próximo >