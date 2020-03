Culminó la entrega de los cuadernillos de la continuidad pedagógica en la región

Tweet El flamante inspector jefe regional gestión estatal de DGCyE Región 16, Gerardo Chichiri, dijo que este viernes culminó la entrega de los cuadernillos en cada distrito por parte de la Provincia que le llegarán a los alumnos en el marco del programa Continuidad Pedagógica que se implementó de urgencia por la emergencia provocada por el coronavirus y el aislamiento social obligatorio. El flamante inspector jefe regional gestión estatal de DGCyE Región 16, Gerardo Chichiri, dijo que este viernes culminó la entrega de los cuadernillos en cada distrito por parte de la Provincia que le llegarán a los alumnos en el marco del programa Continuidad Pedagógica que se implementó de urgencia por la emergencia provocada por el coronavirus y el aislamiento social obligatorio. “La educación en nuestra provincia es prioritaria, así que con la intencionalidad de acompañar a los estudiantes bonaerenses en sus trayectorias educativas y con la final garantizar una educación inclusiva, democrática y de calidad desde la Dirección General de Cultura y Educación se elabora este programa de continuidad pedagógica para que durante este tiempo que no es posible concurrir a la escuela los estudiantes puedan continuar con sus proyectos educativos” dijo el flamante funcionario regional a este medio. “Estamos atravesando una situación excepcional que no tiene precedentes al menos en el último siglo y tuvimos que tomar medidas innovadoras que puedan paliar esta situación de crisis”. Así que las estrategias “para acercar la escuela al alumno son muy variadas, algunas se tomaron de manera inmediata, algunas son digitales y para los que no tienen acceso a las tecnologías están los cuadernillos impresos que hoy se terminan de entregar en la región”, confirmó. En otro párrafo dijo que la Provincia tiene 5,2 millones de alumnos “y tenemos que llegar a todos por igual”. Consideró una primera evaluación del programa “muy positiva” dado que “se elaboró una respuesta muy rápida y que funciona bien, no es únicamente entregar el material, nosotros queremos que se involucre la familia, y todos participen en este proceso de enseñanza aprendizaje, por sobre todas las cosas nosotros queremos que no se pierda el vínculo entre la escuela, el alumno y el docente”. Como todo proceso “tiene instancia de evaluación y devolución. El balance es excelente porque fue una respuesta rápida a una crisis humanitaria sin precedentes y que está en proceso. Hay que valorar el esfuerzo que hizo la Provincia para llegar a todas las escuelas urbanas y rurales en poco tiempo. Si estas medidas de quedarse en casa y la cuarentena continúan seguiremos con este proceso y se darán a conocer las evaluaciones. El estado se hace presente ante una situación como esta en cada uno de los hogares de nuestra región”, concluyó. Próximo >