Tweet El titular de la policía Distrital de Rivadavia habló en Master FM 102.1 y contó que "Hasta el día viernes 27 de marzo, la cantidad de personas infraccionadas por el delito de desacato a la salud pública violando la cuarentena, es de 35". El titular de la policía Distrital de Rivadavia habló en Master FM 102.1 y contó que "Hasta el día viernes 27 de marzo, la cantidad de personas infraccionadas por el delito de desacato a la salud pública violando la cuarentena, es de 35". "Hay aprehendidos e infraccionados que se da generalmente en horario de mañana y surge algún pico de transeúntes que no pueden demostrar por qué andan circulando en las primeras horas de la tarde y luego de las 20 horas la ciudad queda desolada, como así también la ruta a excepción de camiones" dijo el funcionario policial Consultas Las mismas tienen que ver con distintos factores pero fundamentalmente con entrada y salida de vehículos y personas que proveen artículos de 1º necesidad – “recomendamos primeramente que llamen por teléfono y que no se cerquen a la Comisaria, y eso es para todos los vecinos, la línea de emergencias no funciona de la mejor manera, pueden comunicarse al teléfono fijo 02337-453164, hay muchas llamadas de vecinos porque hay muchas situaciones que escapan a lo que esta decretado y antes de infraccionar y meterse en problemas, es recomendable que llamen y consulten, incluso vecino que tienen necesidad de movilizarse a otros lugares por salud o propias del comercio, nosotros averiguamos si permiten accesos en otras localidades para que se movilicen con una justificación, estamos atendiendo estas cuestiones porque no tenemos otras alternativas y de nuestra parte es una forma más de colaborar…, sinceramente surge muchas consultas y con mucha predisposición todos de colaborar…, las acciones son netamente preventivas, tenemos que ser solidarios y responsables…, hay disposiciones que acatar si o si, sino, atenerse a las consecuencias…” – señalo el Comisario Rodriguez. Trabajo mancomunado “Regularmente mantenemos reuniones en base a nuevas directivas y seguimiento con el Intendente Reynoso y si bien todo está marchando de la mejor manera, es cierto que se está trabajando más mancomunadamente que lo habitual, es nuestro caso el recurso humano es finito, no hay demasía de funcionarios policiales, solo los justos y necesarios y debemos saber también que son operadores que están expuestos, y cuando tienes 60 efectivos y pierdes 3 , pierdes el 5% de la fuerza efectiva así que estamos todos pendientes de eso también…” – aseguró el Comisario Inspector Sergio Rodríguez agregando finalmente que – “así como se extiende la cuarentena, las sanciones también y serán cada vez más severas, eso es importante que la gente lo vaya sabiendo y teniendo en cuenta porque no hay otra alternativa que el estricto aislamiento obligatorio…” ESCUCHA LA NOTA COMPLETA IMÁGENES DE LOS APREHENDIDOS < Prev Próximo >