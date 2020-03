A partir de este sábado la Muncipalidad de Rivadavia entregará bolsones a familias con necesidades

Tweet El Intendente Municipal Javier Ulises Reynoso hizo varios anuncios en la tardecita del viernes 27 en un encuentro virtual que mantuvo con los vecinos a través de las redes sociales: 4 nuevos quirófanos en el Hospital Municipal, la entrega de un bolsón con 8 productos de 1º necesidad para familias de bajos recursos a través del Área de Desarrollo Social a partir de este sábado 28 de marzo, solicito colaboración a los comerciantes y farmacéuticos con el tema de aumento de precios entre otras cosas. El Intendente Municipal Javier Ulises Reynoso hizo varios anuncios en la tardecita del viernes 27 en un encuentro virtual que mantuvo con los vecinos a través de las redes sociales: Reynoso además expreso que las Forrajerías deberán atender mediante la modalidad de delivery, se hará en los próximos días la vacunación antigripal, se comenzara con el corte de pasto y solicito a los frentistas que colaboren con el corte y en el final pidió mucha responsabilidad. Nuevos Quirófanos "Quiero en primer lugar recalcar y resaltar el trabajo de las fuerzas de seguridad que en estos días, han notado que han aumentado la circulación, vamos a seguir trabajando y agregando sistemas de cámaras aumentando la seguridad…" – comenzó señalando Reynoso y seguidamente anuncian la reapertura de los nuevos quirófanos en el Hospital – "los flamantes quirófanos que fueron realizado en conjunto con la Fundación Mejor salud para Rivadavia, a quienes agradezco profundamente su labor, logramos que el Hospital este a un 100 % de capacidad de trabajo, contamos ahora con 4 nuevos quirófanos y nos permite que una de las salas que usábamos como sala de recuperación, se incorporen dos camas más de Terapia Intermedia y con esta tendríamos ahora 7…, con respecto a respiradores, el estado intervino hace unos días la única fábrica ubicada en Córdoba, allí habíamos comprado dos nuevos respiradores, esa compra se sostiene, pero no obstante ello, por haber entregado el 50 % del valor de los mismos, ya podemos contar con un respirador en comodato para tener la disponibilidad del mismo hasta tanto lleguen los dos adquiridos, este respirador es tanto para adultos como para pediatría, la Fundación Mejor Salud comprar un Ipad neonatal que también cumple una función muy importante para la atención respiratoria en momentos que los necesitemos, sobre todo en invierno, para el servicio de pediatría…, quiero agradecer profundamente el aporte permanente de la Fundación Mejor Salud para Rivadavia…" Dengue "Seguimos fumigando via terrestre y vamos a autorizar a los cortadores de pasto contratados por el municipio a comenzar con el corte de pasto en veredas por una cuestión sanitaria pero queremos apelar a que los vecinos, durante este fin de semana, aproveche a cortar el pasto de su vereda y que colabore con algún vecino que no pueda hacerlo, y así de esa manera poder trabajar en conjunto como así también realicen la recolección del pasto cortado…" Control de precios "Este día viernes comenzamos con el control de precios y el relevamiento efectuado arroja que de acuerdo a los listados de precios otorgados por la Dirección provincial de Defensa al Consumidor, los mismos se encuentran reglamentados, lo que si hemos faltado es falta de stock, cuestión que debería estar a disposición y varios han manifestado que lo estarían haciendo en estos días por ello dimos una semana para hacerlo…, a los comercios de barrio y farmacias les pedimos la conciencia del caso, que implica una situación especial porque pueden continuar con su trabajo, por eso la solidaridad con aquellos que no lo pueden seguir haciendo, sabemos que hay inflación pero pedimos que trasladen las ventas al consumidor siendo flexibles, hemos habilitado el teléfono de la OMIC Municipal que es el 2392-618038 para hacer consultas o denuncias…, y a los vecinos, en la medida de sus posibilidades, hacer las comprar de una vez para no estar permanentemente saliendo de sus casa…" Entrega de bolsones "A partir de este sábado se comenzara con la entrega de bolsones que cuentan con 8 productos e 1º necesidad a todas las familias que lo requieran a través de la oficina de Desarrollo Social y nadie tiene que ir a buscarlos a ningún lado sino que los funcionarios se los alcanzaran a sus domicilios…" Forrajerias "No están enumeradas dentro del decreto de excepción, pero si en situación general en lo que tiene que ver con alimentación de animales, por eso habiendo consultado a las autoridades provinciales y nacionales, hemos decidido que utilicen el servicio de delivery y mantengan el comercio cerrado…" Momentos difíciles "Día a día nos gana la ansiedad, pero tengan en cuenta que en estos días los casos son cada vez más y la posibilidad de contagio aumenta, lo que pedíamos en un principio hoy debería ser reafirmado como así la responsabilidad de cada uno, vamos a trabajar con muchísima más intensidad y en tal sentido pido la responsabilidad de cada uno porque vamos a ajustar controles, se trata de una cuestión biológica, lo ideal es que el aislamiento sea total para torcer la curva y que la pandemia se expanda lo menos posible…, por eso aquellos que están dentro de una excepción, circulen de a uno, que lo mismo lo hagan cuando hacen las compras, vamos a estar controlando, sin imponer nosotros, sino la misma pandemia, por eso dejo claro que el control será firme y esto requiere de mayores esfuerzos, todo se va tornando difícil, el Hospital está al 100%, los protocolos listos, los profesionales atentos, trabajamos con una red enorme de personas que trabajan en pos de la seguridad y agrego por último que desde el jueves disponemos de la vacuna antigripal de la sepa 2020 y en estos días se estará vacunando el personal de salud y en los próximos días nos acercaremos a las personas de riesgo para cumplir con la vacunación…" – aseguro el Mandatario Comunal Javier Ulises Reynoso en la tardecita - noche de este viernes 27 de marzo