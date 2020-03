Habrá disponibilidad de efectivo en los cajeros durante el fin de semana y los bancos no abrirían el lunes

Tweet El Gobierno nacional garantizará la disponibilidad de efectivo a través de cajeros automáticos durante el fin de semana para los individuos que requieran de dinero físico, tras un encuentro mantenido entre la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el jefe de Seguridad del Banco Central, Omar Arce. El Gobierno nacional garantizará la disponibilidad de efectivo a través de cajeros automáticos durante el fin de semana para los individuos que requieran de dinero físico, tras un encuentro mantenido entre la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el jefe de Seguridad del Banco Central, Omar Arce. Hasta el momento, los bancos no abrirían el próximo lunes, a pesar de ser un día considerado hábil. “Durante el fin de semana, se mantendrá la reposición de dinero en los cajeros de los bancos que abonan jubilaciones y salarios”, indicó a Télam el secretario de Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fuks. En el encuentro entre Frederic y Arce, se resolvió que durante el fin de semana se garantice la reposición de dinero en los cajeros automáticos de las cinco principales entidades bancarias a través de las cuales se pagan jubilaciones y salarios, que son los bancos Nación, Supervielle, Macro, Provincia de Buenos Aires y Piano, los cuales concentran el 52% de los pagos. La reposición de dinero contará con el apoyo ininterrumpido de la Policía Federal Argentina. “Luego de la reunión, en la cual estuvimos en comunicación con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y del Banco Nación, Eduardo Hecker, se acordó que habrá reposición en los cajeros de los cinco bancos principales que pagan jubilaciones y salarios durante todo el fin de semana”. precisó Fuks. Más de 35.500 puntos de extracción garantizan la disponibilidad de efectivo en el país, informó hoy el Banco Central ante el aislamiento social obligatorio por el coronavirus. Este número incluye a los más de 18.000 cajeros automáticos y otros 17.500 puntos de extracción de efectivo en líneas de cajas de comercios como supermercados, farmacias o estaciones de servicio que permiten extraer efectivo de las cuentas bancarias de los clientes. Además, precisaron que “el sistema financiero argentino cuenta con más de 18.000 cajeros automáticos distribuidos a lo largo de todo el país que permiten extraer efectivo de cualquier tipo de cuenta en moneda local” y que la entidad monitorea de forma diaria el funcionamiento de los mismos. El BCRA, suspendió hasta el 30 de junio el cobro de cargos y comisiones por las operaciones realizadas en cajeros automáticos (incluyendo las extracciones y consultas de saldo), cualquiera sea la entidad o red utilizada para hacer la operación. Para aquellos individuos que no están bancarizados, es decir que no tienen cuenta en un banco ni tarjeta de débito, hay entidades que permiten una transferencia a un destinatario que posteriormente retira el efectivo en un cajero automático mediante el ingreso de un código que habilita el retiro del dinero, En tanto, para el sector de las pequeñas y medianas empresas, bancos públicos y privados anunciaron hoy el lanzamiento de líneas de crédito a tasas subsidiadas del 24% para el pago de salarios y para financiar capital de trabajo, tal como promovió el Gobierno nacional dentro del paquetes de medidas adoptadas para auxiliar a distintos sectores en el marco de la pandemia. El Banco Nación, indicó que las líneas estarán disponibles desde la semana próxima, mediante una línea destinada a pagar salarios, de la nómina salarial vigente a marzo de 2020, y las empresas tendrán 90 días de plazo para cubrir el giro en descubierto a una tasa fija de 24%. Próximo >