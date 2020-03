Se extendió por 15 días la suspensión de los espectáculos masivos en la Provincia

Tweet Mientras se espera que en las próximas horas el Ejecutivo Nacional extienda la cuarentena hasta mediados de abril, el Gobernador firmó el decreto por el cual no se podrán realizar eventos durante las próximas dos semanas. Mientras se espera que en las próximas horas el Ejecutivo Nacional extienda la cuarentena hasta mediados de abril, el Gobernador firmó el decreto por el cual no se podrán realizar eventos durante las próximas dos semanas. Mediante un nuevo decreto, el 180, el gobernador Axel Kicillof mantuvo las normativas del decreto 130, el primero por el cual se dictaron las medidas preventivas que luego iban a extenderse con la instalación, por parte del Ejecutivo Nacional de la cuarentena obligatoria. La prórroga de la prihibición es hasta el 15 de abril. El artículo 3 del decreto original dice textualmente: “Suspender, durante un plazo de quince (15) días contados a partir del dictado del presente decreto, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires la realización de todo evento cultural, artístico, recreativo, deportivo, social de participación masiva y, en forma consecuente, las habilitaciones otorgadas por los organismos provinciales para la realización de eventos de participación masiva, cualquier sea su naturaleza”. De esta manera se extiende hasta mediados de abril la medida, más allá de si el Gobierno Nacional dicta o no en las próximas horas la extensión del período de aislamiento social. Desde la Gobernación explicaron que “aunque a nadie se le ocurriría hacer un espectáculo en estas circunstancias, la vigencia del decreto anterior se vencía y debió prorrogarse. EL DECRETO ORIGINAL Próximo >