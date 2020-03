En González Moreno no nos estamos cuidando

Tweet Por Eduardo Santos Lamentablemente, a ya más de una semana de aislamiento (cuarentena), quienes no tenemos que salir a la calle más que lo “muy necesario” no estamos cumpliendo, no me refiero a todos, sino a algunos, muchos o pocos, basta unos pocos contagiados que circulen para que el virus se propague fácilmente. Los médicos, enfermeras, personal de salud, policía, personal de redes eléctricas, agua potable e internet, camioneros, recolectores de residuos, bomberos, responsables de municipio y delegaciones, etc. etc. etc., están poniendo el cuerpo y están arriesgando sus vidas por los que no tenemos que salir, al igual que los que tienen negocios de alimentos, farmacias, bienes esenciales que tienen que seguir estando en contacto con gente para que estemos abastecidos. Y a los que tenemos que quedarnos en casa, qué nos pasa? No entendimos nada? No vemos por TV o internet los casi 1.000 muertos por día en España o Italia por no cuidarse, por no aislarse? No vemos que el contagio crece de manera geométrica, que el virus es terriblemente contagioso y le toca a cualquiera, no importa raza, color de piel, situación socio económica, partido político, sexo o edad? Yo no salgo, pero me comunico telefónicamente o por las redes con mucha gente que se la está jugando y si le toca salir, y esta gente cuenta que no ve que nos estemos cuidando como nos están pidiendo, tanto el presidente, como el gobernador o el intendente, al contrario: gente que está en la calle sin nada que hacer, gente que se reúne a compartir un asado o juntarse en alguna casa, que se moviliza sin ningún motivo, que está en la calle sin ningún motivo, sin ninguna necesidad, que no cumplen las normas de aislamiento. El presidente ha expresado que han apostado a la “salud” por sobre todo, y agradezco que así sea, nos están alabando desde otros países por las medidas tomadas, priorizando la salud por sobre lo económico, y todos los gobiernos provinciales y municipales están en consonancia sin importar el color político. Cada gobierno pone todo lo que tiene que poner para que esto salga bien, lo mismo quienes están a cargo de la salud y fuerzas de seguridad, pero si nosotros no ponemos lo único que nos piden que es: “Que nos quedemos en casa”. entonces estamos mal. Y acá no se trata de señalar con el dedo a quienes hacen las cosas mal, acá no se trata de escrachar a nadie, de nombrar a quienes no se están cuidando y no nos están cuidando. Acá se trata de que cada uno que esté haciendo las cosas mal recapacite y “se quede en casa”. De que si nuestro amigo o vecino están haciendo las cosas mal les digamos: “Quedate en tu casa: cuídate, cuidá a tu familia, cuidame” Ojalá el posteo esté equivocado y me contesten que el pueblo está vacío, salvo por los pocos minutos que llevan hacer algunas compras básicas, pero si no es así, si son muchos o pocos los que no están cumpliendo con la cuarentena, como vecino deseo que tomemos conciencia y nos cuidemos todos a todos y tengamos una “Gran fiesta del pueblo” cuando esto pase con la menor cantidad de infectados y muertos posible. Y que podamos decir que en el peor momento de crisis mundial nuestro pueblo se caracterizó por ser SOLIDARIO. A este virus le ganamos entre todos (SI NOS QUEDAMOS EN CASA) o perdemos por goleada (SI SALIMOS SIN NECESIDAD, SI NO NOS AISLAMOS). #GonzálezMorenoSeQuedaEnCasa Próximo >