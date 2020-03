Confirmado: las clases no arrancan la próxima semana

Tweet El ministro de Educación Nicolás Trotta confirmó que la próxima semana no se reiniciarán las clases. Además anticipó que se extenderá la cuarentena dispuesta por decreto nacional. El ministro de Educación Nicolás Trotta confirmó que la próxima semana no se reiniciarán las clases. Además anticipó que se extenderá la cuarentena dispuesta por decreto nacional. “El Presidente (Alberto Fernández) fue claro sobre la priorización del cuidado de la salud y a partir de eso, en estos días, se va anunciar la continuidad de la no concurrencia a las escuelas y extender las políticas restrictivas en cuanto circulación para poder lograr achatar la curva de contagio”, dijo Nicolás Trotta en una entrevista con Cadena 3. Desde el 20 de marzo rige el decreto presidencial que dispuso la cuarentena total en Argentina para intentar frenar la propagación del coronavirus. Según la medida, debía extenderse hasta el 31 de marzo.¿ Trotta indicó que aún "no está definida" la fecha hasta la que se extenderá la medida. "Esto es día a día", afirmó. “Vamos a ver cómo lo transitan los países del hemisferio Norte. Hay que ver cómo salen de este momento y nutrirnos de su experiencia", dijo. Este sábado, el titular de Salud, Ginés González García, había manifestado que esa decisión podría avanzar el próximo domingo en el marco de la reunión que el Presidente mantendrá con expertos en Olivos. Consultado sobre la posibilidad de la suspensión de las vacaciones de invierno para recuperar días de clases, Trotta expresó: “Todavía no podemos adelantar eso. Vamos a tener que conversar con todas las jurisdicciones para ver cuándo se puede volver a la escuela con normalidad. Estamos acompañando a los adolescentes, niños y niñas a la distancia”. Próximo >