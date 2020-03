Se prendió fuego el cuartel de Bomberos de Salliqueló

Tweet En la mañana de este domingo, personal de Bomberos Voluntarios se abocó a la tarea de sofocar un incendio en la carpintería propiedad de Aldo Clajs y en el propio Cuartel de Bomberos. En la mañana de este domingo, personal de Bomberos Voluntarios se abocó a la tarea de sofocar un incendio en la carpintería propiedad de Aldo Clajs y en el propio Cuartel de Bomberos. Sobre las 9:30 hs de este domingo el siniestro fue controlado pero aún no estaba extinguido. Se desconoce con certeza el origen, pero habría comenzado en la carpintería y se extendió al Cuartel. No hubo heridos. El foco del siniestro y el motivo de su origen son materia a establecer, pero de acuerdo con el escenario declarado varias fuentes consideraron que se habría iniciado en la carpintería y luego se propagó al Cuartel. Sobre las 9:30 hs el incendio fue controlado pero aún no estaba extinguido, continuaban los efectivos bomberiles trabajando en el lugar. Las tareas se centraron mayormente en el interior de la carpintería, donde había presencia de fuego y se intentaba evitar su propagación hacia la pinturería que funciona en el lugar. El Cuartel de Bomberos Voluntarios se encuentra en condiciones operativas, ya que los equipos autónomos y los vehículos no sufrieron daños, las pérdidas para la institución fueron principalmente material de archivo, los equipos de comunicación y el cielo raso de PVC en la estructura de la entrada principal. Mientras que la carpintería, donde el fuego fue generalizado, sufrió grandes perdidas materíales. Ardua tarea se vio en las maniobras realizadas, las cuales implicaron el recambio de equipos autónomos y personal, siendo asistidos algunos efectivos por personal del SAME por inhalación de humo. Podían observarse en los rostros de los bomberos, no solamente las señales del esfuerzo sino también la angustia por los daños en el Cuartel. Trabajaron en el lugar todos los integrantes del Cuerpo Activo, aspirantes y miembros de la reserva, además de colaborar personal de Policía Distrital y del Corralón Municipal, quienes acudieron con dos camiones regadores en apoyo a las tareas. Se hicieron presentes el Intendente Municipal Ing. Juan Miguel Nosetti, y el ex Intendente Jorge Hernández, quien forma parte del personal de reserva de la institución. No hubo heridos que lamentar. Por emergencias comunicarse con Policía al 101, debido a la perdida de los equipos de comunicación de Bomberos Voluntarios. Fuente: Veradia Próximo >