20 MUERTES: Se confirmaron 75 nuevos casos y ya son 820 infectados de coronavirus en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este domingo la muerte de un hombre que tenía coronavirus. Además, informó que hay 75 nuevos casos, por lo que la cifra de infectados ascendió a 820 en todo el país. El nuevo fallecido es un varón, de 58 años, que tuvo un contacto estrecho de un caso confirmado, con antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los fallecidos hasta el momento suman un total de 20. Esta mañana el municipio de Florencio Varela informó el fallecimiento del muerto número 20, que se encontraba internado en terapia intensiva con diagnóstico de Covid – 19en una clínica privada de la localidad de Ranelagh. Este domingo se confirmaron 16 casos en la provincia de Buenos Aires, 13 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 en Córdoba, 13 en Santa Fe, 4 en Tierra del Fuego, 4 en Chaco, 2 en La Pampa, 1 en Mendoza, 1 en Misiones 1 en La Rioja, 1 en San Juan y 1 en Corrientes. Del total de esos casos, 442 (54%) son importados, 207 (25%) son contactos estrechos de casos confirmados, y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. CABA y Buenos Aires concentran cerca del 70% de los casos del país. Es por eso que el foco de atención del gobierno nacional está puesto en el trabajo de aislamiento y contención que deben realizar en los municipios del conurbano y los barrios de la Capital Federal. Además, también se concentra el esfuerzo para multiplicar la cantidad de camas en terapia intensiva y de respiradores, ya que la mayoría de casos positivos están en esa región. Del total de infectados el 41% son mujeres y el 59% son hombres. En tanto, las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo de 30 a 39 años la más afectada. Hasta la fecha, en Argentina se registraron 19 muertes. Las últimas dos se confirmaron durante el sábado. Por la mañana un hombre de 51 años, quien estaba internado en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata y se convirtió en la segunda víctima fatal en la ciudad balnearia. Por la noche, una mujer de 84 años, residente de la ciudad de Buenos Aires, con antecedente epidemiológico de haber tenido contacto estrecho con una persona que viajó a Italia. El último viernes el ministro de Salud señaló que "el número de casos viene por debajo de lo que veníamos previendo" y advirtió que en las próximas semanas "la estrategia es ganar tiempo". También explicó que los primeros resultados del aislamiento social que decretó el Gobierno se observarán luego del 31 de marzo. "Allí veremos si seguimos con esta curva bien aplanada y este incremento leve", precisó. Este domingo, luego de estar reunido con el Presidente y los especialistas en epidemiología, Ginés González García explicó en conferencia de prensa que "unánimemente todos han opinado que hay que prorrogar la cuarentena". El ministro se mostró optimista con las estadísticas que vienen arrojando los indicadores actuales. "Tenemos el orgullo que en el mundo se hable del modelo argentino. Porque no solo hemos comenzado con acciones muy fuerte desde el principio sino porque además las hemos hecho todas juntas: hemos iniciado antes y con muchísima más intensidad las medidas", indicó. "Las decisiones siempre van a ser de acuerdo con la evolución, con las curvas, con los indicadores. Yo no le voy a decir ahora lo que va a pasar en abril o a principios de mayo. Ni yo ni nadie. Lo que estamos es previendo las cuestiones que pueden suceder y, sobretodo, ganando tiempo. Porque todos los días estamos mejor: mejor en preparación, mejor en recursos, mejor en diagnóstico", expresó el ministro en virtud al avance de la pandemia en la Argentina.