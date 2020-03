Una rivadaviense cuenta como vive la lucha contra el Coronavirus en Italia junto a su familia

Tweet Se trata de Maria Laura De Prez y su marido el italiano Stefano Ceccariglia, quienes están viviendo actualmente en Italia, uno de los epicentros del Coronavirus en Europa. La pareja cuenta como se está viviendo allí con la pandemia, en que situación están ellos y como sobrellevan el día a día. Días de incertidumbre La familia está en la ciudad de Orvieto en pleno centro de Italia y Stefano comenzó mencionando que – “nosotros estuvimos en América para pasar las fiestas de fin de año y nos quedamos luego todo el mes de enero, conozco mucha gente de América como visitamos seguido a la familia, mi esposa forma parte de la familia Piorno, que es más conocida que la familia De Prez…” – señalo Stefano agregando que – “la verdad que acá con el Coronavirus estamos viviendo como en un cuento, hace unos días veíamos lo que sucedía en China y nos parecía a nosotros muy lejano todo, de hecho estuvimos paseando por Praga en el mes de febrero cuando recién comenzaba a salir la noticia de China y pensábamos que no nos iba a pasar nada y veíamos a gente con mascarillas y `pensábamos que eran exagerados…, resulta que ahora la tenemos encima y es poderosa, hay muertos y esto es lo malo, como así también la gente que no se da cuenta de nada y se sigue moviendo transmitiendo la enfermedad sin darse cuenta en ciertas ocasiones, no hay en el mundo un sistema sanitario que aguante esto a nivel mundial, todo se transformó aquí en el término de una semana, fue muy rápido, de un día para el otro pasamos de ser libres a estar encerrados…” – cuenta Stefano quien trabaja de Policía caminera y agrega también que – “en Argentina quédense en casa, no es cuestión der mascarilla o guantes, es quedarse en casa para que el virus no circule, tan simple como eso…” Estamos en casa A la pregunta sobre cómo están ellos y como están viviendo la situación, Stefano señalo que- “estamos en casa, y lo curioso es que estamos viviendo cosas experimentando cosas impensadas como el pasar todo el día dentro de casa con los chicos, Laura es Martillera y trabaja desde casa, pero bueno, también es lindo estar todos juntos de esta manera, los chicos tienen clases a través de internet y creemos que al final del tema, podremos expresar que fue una linda experiencia…” – y luego agrego – “es todo muy raro, aquí el Hospital de Orbieto tiene enfermos y muchos son los propios médicos…, la verdad que no sé cómo vamos a salir de esto…” – aseguro Stefano a lo que Laura agrego – “hay quienes comparan esto con una guerra, pero en realidad tiene más que ver con cambiar los hábitos, yo estoy encerrada desde el 9 de marzo, desde entonces vivo cambiándome el pijama (sonríe), nos organizamos para ir al supermercado y comprar lo más posible para no estar saliendo permanentemente, hay que organizarse en tal sentido y así con todo…, es verdad que no todos tenemos la posibilidad de llenar un carro del súper por semana, pero a a pesar de que limpio varias veces la casa para pasar el tiempo, pienso también en la gente que tiene una posibilidad inferior, por ejemplo sabemos que en Argentina eso sucede, estar en casa tantos días y todos juntos no es fácil, todos tenemos que sobrellevar la situación de la mejor manera…, las decisiones extremas tomadas por el gobierno se van a ver a largo plazo, hoy todo es incertidumbre, pero lo importante es seguir las reglas de comportamiento y tratar de o contagiar a nadie…, nosotros no hemos podido ver más a nuestras familias personalmente y así sucede en todos lados…, tiene que haber mucha solidaridad en estos casos…” Volver Ese “volver” está relacionado con aquello que habíamos dejado de hacer, y que esta cuarentena ha hecho que todo el mundo vuelva a hacer algo…, ¿ustedes, que volvieron a hacer después de mucho tiempo?..., Laura por ejemplo – “volví a hacer una torta, no saben los años que hacía que yo no hacia una torta, cocinamos y comemos todo el día…, nuestro diario día de trabajo a veces nos imposibilita a relacionarnos, y esto hace que hasta hablemos con nuestros hijos y juguemos y tengamos más tiempo para muchas cosas más en familia…, ojala que esto pase pronto y que mañana lo podamos contar…, estaba planeando un viaje para abril a Argentina a ver a mi hija que esta estudiante en Buenos Aires y fue cancelado, pero bueno, aquí en Italia tenemos 700 muertos por día, y no queremos que nadie más muera así que NOS QUEDAMOS EN CASA…” – aseguro la rivadaviense, Laura De Prez que actualmente vive con su familia en Orvieto (Italia) ESCUCHA LA NOTA COMPLETA LAS IMÁGENES < Prev Próximo >