Te contamos qué actividades están exceptuadas para trabajar y cuáles deben permanecer cerradas

Tweet Aclaramos que aquellas que no se encuentran incluidas dentro de esta lista deben respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, sin concurrir a sus lugares de trabajo y evitando su desplazamiento por vías y espacios públicos. Aclaramos que aquellas que no se encuentran incluidas dentro de esta lista deben respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, sin concurrir a sus lugares de trabajo y evitando su desplazamiento por vías y espacios públicos. A continuación todas las excepciones: Exceptuadas: Supermercados, despensas, kioscos, farmacias, veterinarias, centros de salud (Clínicas, sanatorios), consultorios privados, ópticas y ortopedias (Solo Urgencias). Agricultura y Ganadería: Permitido, conforme disposiciones de organismos nacionales, la Secretaría de Agricultura y SENASA. Ferreterías: Abiertas, sin permanencia de público dentro del local. Artículos de Limpieza: Abiertas, sin permanencia de público dentro del local. Particulares: Personas que deben asistir a adultos mayores, menores, personas con discapacidad o con causa justificada de fuerza mayor (Acompañantes terapéuticos, personal de salud). Vehículos: Un ocupante, excepto acompañante con causa justificada que vaya en el asiento trasero con las ventanillas bajas. Vehículos de trabajadores: Máximo tres ocupantes, con las ventanillas bajas y con causa justificada (debe ser personal esencial). Talleres mecánicos y gomerías: Deben permanecer cerrados. Solo podrán realizar reparaciones de urgencias que afecten a servicios esenciales como, (policía, salud, defensa civil, bomberos y municipalidad). Estaciones de servicio: Únicamente para el despacho de combustible. Los mercados o shops deben permanecer cerrados. Fitosanitarios, agroquímicas o similar: Atención mínima, con guardia permanente, sin permanencia de público dentro del local. Comidas rápidas y elaboradas, y heladerías: Sin atención presencial al público. Únicamente se permite elaboración y servicio de entrega a domicilio. Personal de la Construcción: Únicamente personal afectado a la obra pública. Corralones y venta de materiales de construcción: Deben permanecer cerrados. Solo podrán atender urgencias, afectadas a servicios esenciales como (Policía, salud, defensa civil, bomberos, municipalidad). Hotelería: Deben permanecer cerrados. Tiendas, regalerías, bazar, telefonía, electrónica: Deben permanecer cerrados Forrajerías y viveros: Deben permanecer cerrados Segunda Vivienda: No está permitido el desplazamiento a una segunda vivienda. Régimen de visitas: Únicamente se permite el desplazamiento autorizado por acuerdo o régimen judicial. Próximo >