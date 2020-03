“Tengo a mis padres internados por coronavirus, quedé sola con mis tres hermanitos”

Tweet El drama de una joven argentina en España. Los Chalco viajaron hace 10 meses a Barcelona en busca de un futuro mejor. El padre, médico, había conseguido trabajo en el Hospital Martorell. Todo marchaba bien hasta que la pandemia arrasó con sus vidas El drama de una joven argentina en España. Los Chalco viajaron hace 10 meses a Barcelona en busca de un futuro mejor. El padre, médico, había conseguido trabajo en el Hospital Martorell. Todo marchaba bien hasta que la pandemia arrasó con sus vidas Por Camila Hadad Mario Rafael Chalco (51) quería cambiar el futuro de su familia, una vida mejor para sus cuatro hijos y su esposa. Médico especialista en terapia intensiva, había trabajado en el Hospital de Lujan y en el de Moreno. El año pasado, luego de largas conversaciones en familia, decidió dar el gran paso: buscaría un trabajo en España. Pensó que a su edad no sería fácil, pero no se desanimó. Para mediados de 2019 había conseguido un empleo en el Hospital de Martorell en Barcelona. Había llegado la hora de hacer las valijas. Primero viajó solo. Seis meses más tarde, en diciembre, pudo conseguir los pasajes para su esposa Carmen Torres, y sus hijos Lucía (19), Marcos (16), Anabella (4) y Benicio (3). La idea era pasar las fiestas juntos, quedarse durante el periodo de vacaciones y en marzo volver a la Argentina para terminar el papeleo necesario para instalarse definitivamente en Barcelona. Pero todo cambio de un instante al otro cuando llegó la pandemia del coronavirus. “Con mi mamá y mis hermanos vinimos a Barcelona el 16 de diciembre de 2019. Ella con mis hermanos tenían pasaje de vuelta a la Argentina a mediados de marzo, pero por obvias circunstancias no pudieron regresar”. detalla Lucía Chalco Torres, la hija mayor. Cuando la pandemia arrasó, Mario redobló su esfuerzo para seguir yendo al hospital “a pesar de tener hipertensión, diabetes y fibrosispulmonar”, aclara la joven. “Mi papá es un paciente de riesgo pero tuvo que seguir trabajando ya que acá se había declarado un estado de emergencia por el Covid 19 y todos los médicos, obviamente, debían ir”. Carmen con sus hijos disfrutando de un paseo en Barcelona El domingo 22 por la noche su padre empezó a mostrar síntomas, lo internaron el jueves siguiente y lo pusieron en coma farmacológico. El sábado 28 lo conectaron a un respirador. “Su situación es extremadamente delicada”, dice Lucía con angustia. Al día siguiente, su esposa Carmen empezó a manifestar síntomas: tenía tos y fiebre. Llamó al médico y quedó internada en el hospital. Los cuatro chicos quedaron solos en un país que desconocen y sin recursos para seguir adelante. “Actualmente en mi casa somos mi hermano de 16 y mis dos hermanitos. Anabella tiene además problemas en los pulmones ya que desde muy chica sufrió varias neumonías. No tengo idea de como vamos a ir evolucionando, pero está claro que yo puedo estar contagiada ya que estuve todo el tiempo al lado de mis papás... Y soy la única mayor de edad en esta casa, estoy encargada de los chicos. En caso de que se me interne quedará solo mi hermano de 16”, dice asustada. Los chicos se levantan preguntando donde están su mamá y su papá. “Lloran y quieren volver a su casa, que para ellos es la de Argentina”, aclara. Lucía está angustiada y con mucha preocupación porque el dinero se está acabando. En su red social, escribió un dramático pedido a las autoridades de la Argentina para que permitan que los más pequeños regresen al país y puedan así estar al cuidado de sus tíos. “Estoy escribiendo esto porque necesito que mis hermanos sean repatriados con urgencia a Argentina. Ahí tengo familia y van a poder hacerse cargo. No sé cómo hacer en este momento ni con quien hablar y me dijeron que ya cancelaron las repatriaciones, pero quiero que se entienda esto: Mi papá está en una situación de vida o muerte y mi mamá esta empezando a transitar la enfermedad en el hospital. Por el contacto que tuve con mi madre estos días seguramente yo también lo tenga, y cuando me tengan que internar no va a haber nadie que se haga cargo de mis hermanos. Es de suma urgencia que vuelvan a Argentina para que mis tíos puedan hacerse cargo. Así que por favor si alguien tiene idea de como hacer llegar esto a quien tenga que ser o sabe algo me avisa. Necesito que mis hermanos estén bien cuidados, ¡por favor!". Próximo >