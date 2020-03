Analizan reabrir los bancos este viernes para el pago de jubilaciones y AUH

Tweet Es para evitar que se junten muchos beneficiarios en cajeros automáticos. La fecha no está definida. El propio presidente Alberto Fernández participa de las conversaciones. Quieren horarios extendidos y turnos para minimizar la cantidad de personas en la sucursales, sobre todo porque muchos de ellos son población de riesgo ante la pandemia Es para evitar que se junten muchos beneficiarios en cajeros automáticos. La fecha no está definida. El propio presidente Alberto Fernández participa de las conversaciones. Quieren horarios extendidos y turnos para minimizar la cantidad de personas en la sucursales, sobre todo porque muchos de ellos son población de riesgo ante la pandemia El Gobierno define en estas horas la reapertura de los bancos con el objetivo de facilitar el cobro de jubilaciones y AUH, que empiezan a pagarse este viernes. La posibilidad de abrir las sucursales al público, cerradas desde el decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio, surge ante la aglomeración de beneficiarios de la Anses que podría producirse en cajeros automáticos y debido a que buena parte de los que reciben pagos del ente previsional no cuentan con tarjetas de débito para hacer extracciones. La fecha todavía no está fijada, aunque se analiza que sea el propio viernes. Como parte de las medidas para limitar la aglomeración de clientes en las sucursales bancarias, el Gabinete económico del Gobierno, la Asociación Bancaria y las cámaras de bancos trabajan en estas horas para reabrir sucursales con el fin de concretar los pagos de Anses de abril. El problema, en el que se involucró el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, es que buena parte de los beneficiarios se manejan en efectivo y retiran todo su ingreso de una sola vez. Mantener cerradas las sucursales, entonces, supondría juntar demasiada gente en los cajeros automáticos en los días de pago. Además, temen en el Gobierno, las personas que no tienen o no usan tarjeta de débito no van a tener forma de acceder a sus ingresos si el sistema bancario sigue operando en forma remota. El operativo al que aspiran el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, los bancos públicos y el sindicato del sector implicaría fijar turnos específicos para reducir al mínimo la cantidad de personas que se acercan a cobrar al mismo tiempo. Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria, dijo que habló con el presidente Alberto Fernández la posibilidad de reabrir sucursales para el pago a jubilados En diálogo con Radio Mitre, el titular de la Asociación Bancaria Sergio Palazzo dijo que se comunicó con el Presidente de la Nación y el titular del Banco Central para consensuar un esquema de pago, que se definiría en una reunión esta tarde. Dijo, además, que el sindicato prestará su colaboración. También que hasta el momento ninguna entidad financiera les pidió volver a atender en sucursales. “Está claro que hay un inconveniente por la aglomeración de gente en los cajeros automáticos y más aún con los cronogramas que vienen de pago de jubilados, que se empieza este viernes con la AUH", dijo Palazzo. “Nos han planteado la necesidad de apertura para el pago de jubilados en el cronograma de pagos que se viene. Hablé con el Presidente de la Nación y hablé con el Presidente del Banco Central. Nos vamos a juntar en la tarde como para buscarle la solución y encontrarle la satisfacción en el sentido de que si hay que abrir para pagar a los jubilados que no tienen la tarjeta de débito seguramente esa actividad se va a llevar a cabo”, agregó. “Vamos a tratar de desactivar la situación, pero lo que sí pedimos que el que no tiene tarjeta de débito que vaya, pero el que tiene un pariente que le pueda sacar la plata que vaya, porque precisamente es la población de riesgo la que va a estar saliendo a la calle”, concluyó. Fuentes de la Anses dijeron a Infobae que la fecha de reapertura de los bancos todavía no está definida, pero que el viernes sería en principio el día asignado para el regreso de la atención al público en sucursales. Desde la banca pública, mientras tanto, dijeron a este medio que la reapertura de sucursales para el pago de jubilaciones es prácticamente un hecho, pero que esperan a una comunicación oficial para evitar confusiones entre los beneficiarios. Según pudo saber Infobae, entre las alternativas que se barajan está la de un horario bancario extendido con turnos que permita distribuir en un período más amplio a los beneficiarios y mantener en el mínimo posible la cantidad de personas que habrá al mismo tiempo en cada sucursal. Próximo >