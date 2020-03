Encontraron 2 mil frascos de alcohol en gel en una farmacia platense que no los vendía

Tweet El indignante hallazgo fue realizado por los inspectores del Ministerio de Producción bonaerense y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), tras una denuncia por abusos de precios. Los agentes llegaron hasta el local de 16 y 50 y descubrieron que el depósito estaba repleto de desinfectante que no ponían a la venta. El indignante hallazgo fue realizado por los inspectores del Ministerio de Producción bonaerense y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), tras una denuncia por abusos de precios. Los agentes llegaron hasta el local de 16 y 50 y descubrieron que el depósito estaba repleto de desinfectante que no ponían a la venta. Todo comenzó con una denuncia realizada por una vecina y asidua cliente de la conocida farmacia Barrague, ubicada en el cruce de 16 y 50. La mujer se comunicó con las autoridades provinciales para dar cuenta del desmedido aumento del precio del alcohol en gel en el comercio en medio del avance del coronavirus en el país. Alertados de lo que sucedía, los inspectores de ARBA y la cartera provincial de Producción, encabezados por el propio ministro Augusto Costa, llegaron hasta el lugar para realizar uno de los tantos controles que se llevan a cabo en todo el territorio bonaerense. No obstante, ninguno estaba preparado para encontrar más de 2 mil frascos y botellas de alcohol en gel escondidos en el depósito de la farmacia. "Como resultado de la inspección, retuvimos dos mil unidades de alcohol en gel, que no estaban vendiendo pese a tener existencias en el depósito y que ascienden a un valor de más de 700 mil pesos", explicaron en el Ministerio tras dar a conocer el control realizado. En esa línea, fuentes de la cartera bonaerense le explicaron a 0221.com.ar que la mercadería quedará retenida hasta que el comerciante pueda demostrar que estaba comercializando el producto como es debido y se adecúe a la normativa vigente, o bien será entregada al Ministerio de Salud provincial. Vale la pena recordar que, desde el 20 de marzo y por 30 días, el Gobierno nacional decretó que los precios de alimentos de la canasta básica, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza mantendrán, como máximo, el precio que tenían al 6 de marzo pasado. Próximo >