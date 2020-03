Diputados de Juntos por el Cambio le pidieron a Alberto Fernández que los políticos se bajen los sueldos por la pandemia

Tweet Le escribieron una carta al Presidente para proponer la creación de un fondo “Coronavirus”. Ya tres gobernadores dispusieron una reducción de sus haberes y los de sus equipos Le escribieron una carta al Presidente para proponer la creación de un fondo “Coronavirus”. Ya tres gobernadores dispusieron una reducción de sus haberes y los de sus equipos Por Analia Argento Hubo reunión del bloque de diputados del PRO, reunión de diputados de la UCR y reunión de la Coalición Cívica. Las tres con la modalidad de teleconferencia o chats grupales. Aunque hubo distintas ideas finalmente los legisladores del frente opositor coincidieron en pedir la creación de un fondo coronavirus similar al anunciado en Uruguay con un porcentaje de los salarios de los funcionarios del Ejecutivo y los diputados y senadores. Decidieron escribir una carta pública al presidente Alberto Fernández para que tome esta medida. La Justicia tiene sueldos intangibles y los otros poderes no podrían insinuar que los copien, pero proponen que los jueces los imiten. En la misma línea ya tres gobernadores dispusieron una quita en sus haberes y en los de sus gabinetes: Rodolfo Suárez de Mendoza; Gustavo Valdés de Corrientes y el peronista Sergio Uñac de San Juan. En la mesa chica del Interbloque de diputados de Juntos por el Cambio en la que participaron, entre otros, Mario Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro se debatió esta tarde sobre el tema. Hubo coincidencias, mientras se multiplicaban mensajes exigiendo un gesto a la clase política en las redes sociales. Consensuaron que si se pide un esfuerzo colectivo y al sector privado también debe haber un esfuerzo de la dirigencia y del sector público. Al Congreso le cuestionan que no haya trabajo, porque a pesar de los esfuerzos en Diputados con reuniones virtuales (hoy el ministro Nicolás Trotta presentó un informe en teleconferencia) no se pudo sesionar para tratar una ley que frene aumentos de alquileres y desalojos y remates. Los legisladores tomaron ese fuerte mensaje social. En la iniciativa que terminaron esta noche de delinear desde la oposición se invitará a los tres poderes, (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y al Ministerio Público Fiscal, las empresas del Estado y organismos descentralizados y las provincias y municipios para que “hagan un esfuerzo económico para ayudar a la salud y a los sectores económicos a sortear esta crisis”. Los subsidios que cobraban los Diputados se donarán al sistema de Salud y el ahorro en pasajes de este mes de ambas cámaras también irá para ese Ministerio para mitigar los efectos del COVID-19. Eso ya se dispuso la semana pasada y Sergio Massa como presidente de la Cámara baja ordenaría la transferencia. El PRO quería una rebaja del 30% del sueldo neto que perciben todos los funcionarios de los tres poderes del Estado para contribuir ante la emergencia económica y sanitaria originada por la pandemia del coronavirus. Uno de los argumentos es que así se ayudaría a reducir las cargas tributarias de los sectores productivos y de quienes generan empleo e incluso un alivio a los trabajadores monotributistas y autónomos que están en la línea de los más afectados por el parate de sus actividades. Finalmente, después de muchas correcciones, el borrador de la misiva dirigida a la Casa Rosada señala que “si bien las dietas de los legisladores fueron congeladas desde el mes de diciembre pasado y los subsidios así como los montos de pasajes aéreos y terrestres no utilizados fueron transferidos con destino a la atención de la emergencia sabemos que es posible y urgente hacer más”. “Los recursos son escasos y los tiempos apremiantes”, escribieron sobre la lucha por contener el avance del coronavirus. “Le proponemos en su carácter de Presidente (pero sobre todo por el rol específico que ahora tiene a cargo de enfrentar este flagelo), la constitución de un fondo de emergencia destinado a atender los aspectos “más urgentes” de la gestión de la crisis en particular garantizar el acceso universal al sistema de salud en el contexto de la emergencia, particularmente a través de la compra de insumos críticos y reactivos para reforzar una política de testeo estratégico y el sostenimiento del empleo en el sector privado especialmente el que generan las PYMES de nuestro país y su distribución con criterio federal”, instaron al jefe de Estado con quien se reunieron antes del anuncio del aislamiento social y obligatorio. Y acordaron establer en un 30 % la quita salarial por un plazo de 90 días. Los gobernadores que se bajaron el sueldo Sergio Uñac anunció hace unos días la reducción de los haberes políticos Esta tarde dos gobernadores tomaron decisiones en este sentido. Había picado en punta el de San Juan, el peronista Sergio Uñac, quien antes del fin de semana anunció un recorte del 30% en los sueldos de la planta política de unos 400 agentes. El ahorro se destinará al área social y sanitaria. Y ya varios intendentes copiaron su decreto. En Corrientes, el gobernador de Juntos por el Cambio, Gustavo Valdés, hizo esta tarde un anuncio en ese sentido y tras agradecer el esfuerzo de médicos, enfermeros, policías y el sector alimenticio dijo: “Nos queremos sumar a ese esfuerzo y voy a tomar una decisión desde el Poder Ejecutivo, desde el gobernador, sus ministros, secretarios, subsecretarios y asesores de gabinete, ningún funcionario del PE provincial va a cobrar mas de $ 50.000 en este mes y mientras dure la pandemia". Corrientes ya tiene 19 casos de contagio por coronavirus y el recorte de los sueldos ese destinará a dos áreas: Salud y Seguridad. Mañana dará a conocer otras medidas destinadas a sectores económicos afectados por el aislamiento social y en 15 días más, otras para la producción rural. En Mendoza el radical Rodolfo Suárez firmó hoy el decreto 434 que fijó su sueldo en $ 50.000 y se aplicará por el mes de marzo a autoridades superiores y cargos de mayor jerarquía. Además invitó a los integrantes del Poder Judicial y Legislativo a tomar la misma medida. El viernes ya había anunciado que donaría a Salud parte de su sueldo y de su gabinete el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk (Frente de Todos). Hoy lo hizo Javier Martínez, de Juntos por el Cambio. "Esta emergencia la tenemos que enfrentar todos juntos", dijo al anunciar que dispuso una rebaja del 30% de su sueldo y del de todos los miembros de su gabinete. "Ese fondo será afectado para la compra de materiales de salud, mercadería y alimentos para hacer frente a la crisis", prometió.