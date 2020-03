Tweet El Presidente del Concejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia, Daniel Garcia, hablo EN Master FM 102.1 y te contamos que dijo sobre el pago de las facturas y el manejo de los distintos servicios teniendo en cuenta la cuarentena y la imposibilidad de mantener las oficinas abiertas. y te contamos que dijo sobre el pago de las facturas y el manejo de los distintos servicios teniendo en cuenta la cuarentena y la imposibilidad de mantener las oficinas abiertas. Nuestra situación “El funcionamiento del departamento de administración está cerrado hasta tanto el gobierno adopte otra medida, o sea que hasta el 13 de abril permanecerá cerrada, hay mucha gente que consulta porque quiere pagar las facturas y a ellos podemos decirles que pueden hacerlo a través de Home Banking o transferencia bancaria, el CBU de la Cooperativa está en las redes sociales o puede entra a la página de la Cooperativa que es www.coopriv.com.ar, allí con su número de usuario encontrara el monto del recibo y luego pagar la factura…” Recibos adeudados “La verdad que no sabemos qué va a suceder con eso, la verdad que estamos viendo que sucede día a día, por eso le pedimos que el primer día hábil que abre la Cooperativa después de esta situación, se acerque para pagar las facturas, mientras tanto, están suspendidos los cortes de energía para todas las personas que cobran AUH, pensionados y jubilados que no sobrepasen el salario mínimo, vital y móvil, personas carenciadas y demás…, el corte está suspendido por 180 días, pero solamente para ellos, NO PARA TODO EL MUNDO, porque habemos quienes podemos pagar las facturas y de ahí pagarle a los 60 empleados que tiene la Cooperativa…” Demás servicios “En cuento al servicio de energía se mantiene la guardia correspondiente en caso de urgencia, no se están realizando nuevas conexiones, en agua y cloacas se mantienen las guardias normales, y el agua envasada tiene horarios de 8 a 14 horas de lunes a viernes para ir a retirar bidones, en telefonía e internet también se mantiene la guardia pero NO HACEN TRABAJOS DENTRO DE LOS DOMICILIOS…, los servicios sociales se siguen prestando pero no se puede realizar velatorio” – aseguro el Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa eléctrica de Rivadavia, Daniel Garcia quien reitero – “todo aquel vecino que pueda abonar el recibo de energía lo haga a través de los medios anteriormente mencionados…” ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >