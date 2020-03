Por problemas en la web oficial, el Gobierno extendió hasta el 6 de abril el plazo para tramitar el certificado único para circular durante la cuarentena

Tweet La secretaria de Innovación Tecnológica, Micaela Sánchez Malcolm, pidió que sólo ingresen al sitio quienes necesiten la autorización La secretaria de Innovación Tecnológica, Micaela Sánchez Malcolm, pidió que sólo ingresen al sitio quienes necesiten la autorización Por problemas en la pagina web, el gobierno nacional extendió el plazo para tramitar el certificado único para circular durante la cuarentena. La secretaria de Innovación Tecnológica, Micaela Sánchez Malcolm, confirmó que se trabaja en la extensión de la validez de los actuales permisos de circulación hasta el 6 de abril, fecha en que la que finalmente sólo se podría salir a la calle con el Certificado Único Nacional. Desde que se publicó en el Boletín Oficial, hubo una concurrencia simultánea de 80 mil y 90 mil personas sin merma tanto para consultas como para trámites, lo que colapsó el sistema. “Después de algunas modificaciones notamos un mejor desenvolvimiento de la página del formulario en general y las Declaraciones Juradas se están emitiendo”, señaló. En declaraciones a Radio Continental, Sánchez Malcolm explicó que “se está trabajando en una decisión administrativa la extensión del plazo de vigencia de los certificados anteriores y de esa manera liberar el cuello de botella”. El certificado emitido en la Ciudad de Buenos Aires por ejemplo tenía como fecha de vencimiento el día de hoy, 31 de marzo, pero una vez publicada la nueva resolución podrá ser utilizado hasta el 6 de abril. Según reveló lo analizaron en conjunto entre Nación, provincia de Buenos Aires, Capital, el Ministerio de Transporte, Jefatura de Gabinete, el ministerio del Interior y las provincias. En esa mesa se estableció que algunos certificados que se estaban emitiendo no generaban validación de identidad y eso generaba que se duplicaran o triplicaran permisos y generaban un problema sobre quiénes realmente estaban siendo habilitados. Mucha gente que cumple tareas esenciales necesita circular interjurisdireccionalmente. “A las fuerzas de seguridad también les facilita la actividad el certificado único, que no se superpongan diferentes certificaciones de distintos orígenes”, explicó. Y pidió que “no estemos todo el tiempo ingresando a la página para consultar, eso genera mayor espera y estrés para el sitio web. Este permiso es una declaración jurada y reviste de legalidad”. Para solicitar el certificado se debe ingresar a https://tramitesadistancia.gob.ar/ pero sólo deben tramitarlo las personas que tienen que trabajar en actividades esenciales, no es para razones de fuerza mayor. La secretaria hizo algunas consideraciones muy imporantes: “No es para cumplir cuestiones cotidianas como ir a hacer las compras o ir a la farmacia, ni para empleados públicos que ya tienen permisos emitidos por organismos estatales”. Mientras la funcionaria realizaba la entrevista ingresó al sistema y chequeó el tráfico: en ese momento 40 mil personas estaban intentando hacer el trámite. Además la secretaria informó que la decisión administrativa respecto a la extensión del trámite se publicará en el transcurso del día y que su vigencia coincidiría con el nuevo plazo del aislamiento decretado. También hizo una aclaración, si alguien tiene dos trabajos puede tramitar dos certificados con dos empleadores distintos o en el mismo trámite indicar horarios para cada uno o aclarar en ‘observaciones’. Finalmente recordó que debe circularse con el certificado y el DNI y también recomendó que se lleve la certificación del empleador. Y alertó que se controlará la trazabilidad de la circulación de acuerdo al domicilio de la persona que lo pide y su lugar de trabajo. Hasta la noche del lunes se habían realizado 70.000 trámites. Próximo >