Dos mujeres murieron por coronavirus y ya son 26 los fallecidos en el país

Una mujer de 63 años murió durante la madrugada de este martes en un hospital de Resistencia, Chaco, luego de permanecer 15 días internada por complicaciones respiratorias. Se le hizo un diagnóstico y salió positivo de coronavirus pero pasado el periodo de 14 días se volvió a realizar un nuevo testeo y dio negativo. Según se informó, la mujer identificada como Ana María Tonzar, solo respiraba con asistencia mecánica y falleció por una afección pulmonar. La víctima había tenido contacto estrecho con la becaria de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste que había regresado de un viaje por España, considerada como "Paciente 0", junto a su madre. En La Rioja, por su parte, murió la médica pediatra Liliana Ruiz, de 52 años. Sucedió en la madrugada de este martes 31 en la clínica privada Mercado Luna a las 00.35 horas, según informó el Ministerio de Salud de esa provincia. Estaba "internada en terapia intensiva con asistencia mecánica ventilatoria por insuficiencia respiratoria grave con diagnóstico confirmado de Coronavirus", añadió el informe oficial. La mujer padecía celiaquía y artritis reumatoidea, y había ingresado al sanatorio el 23 de marzo. Al no tener mejoras en su estado de salud, el centro médico le practicó un hisopado y solicitó el análisis por coronavirus. En el día de ayer, el propio gobernador Ricardo Quintela, a través de un tuit, confirmó que era el primer caso positivo de La Rioja. Además, se supo que esta semana esa provincia comenzará a hacer sus propios test. El último parte del Ministerio de Salud, difundido ayer por la noche, la cantidad de infectados por Covid-19 en el país ascendió a 966. Contando este caso, los fallecidos hasta el momento suman un total de 25. Respecto a los casos positivos, el 50,6% son importados, el 25% son contactos estrechos de casos confirmados, y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Del total de casos el 42% son mujeres y el 58% son hombres. En tanto, las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 43 años. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires concentran cerca del 70% de los casos del país. Es por eso que uno de los principales focos de atención que tiene el gobierno nacional en este momento está puesto en el trabajo de aislamiento y contención que deben realizar en los municipios del conurbano y los barrios de la Capital Federal. Además, el Ejecutivo también trabaja contrarreloj para multiplicar la cantidad de camas en terapia intensiva y de respiradores, y emprolijar la logística que implica llevar a cabo el operativo sanitario a nivel nacional que comenzó como consecuencia del avance del coronavirus. Este domingo por la noche el presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena obligatoria hasta el fin de semana de Pascuas, es decir el domingo 12 de abril. "Con esto vamos a lograr seguir controlando la transmisión del virus", justificó. El jefe de Estado explicó que de esta forma se logrará que "el ciclo de desarrollo del virus en el cuerpo se cumpla dos veces, así vamos a tener datos más claros de cómo se incuba la enfermedad". "Es un largo camino, pero es una guerra contra un ejército invisible que nos ataca en lugares donde a veces no esperamos", aseguró. Las fuerzas de seguridad endurecieron los controles para evitar que haya personas sin habilitación circulando en las calles La decisión fue tomada tras una jornada en la que se reunió con expertos y con los gobernadores de las distintas provincias. "Un grupo de ocho expertos a los que habitualmente consulto me dieron su opinión de cómo evolucionaba la cuarentena y su idea de lo que deberíamos hacer", expresó sobre cómo se gestó la prórroga del aislamiento social. El objetivo de la Casa Rosada sigue siendo evitar que se aceleren los casos positivos porque de esa manera el sistema sanitario colapsaría. Pero la problemática social en el corazón del Gran Buenos Aires es otro de los termómetros que monitorean a diario. La continuidad del aislamiento no genera el mismo efecto en el conurbano que en la Ciudad.