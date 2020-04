Suspenden el cobro del pack fútbol ante el parate por el coronavirus

Tweet Las empresas y las cableoperadoras decidieron bonificar el monto correspondiente a abril para evitar las bajas en masa. Qué pasará con el monto mensual que perciben los clubes Las empresas y las cableoperadoras decidieron bonificar el monto correspondiente a abril para evitar las bajas en masa. Qué pasará con el monto mensual que perciben los clubes Las cableoperadoras y las empresas que poseen los derechos del fútbol de Primera División en Argentina arribaron a una decisión: suspenden el cobro del pack fútbol correspondiente al mes de abril. La determinación se da un día después de la prologanción de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus dispuesta hasta el próximo 12 de abril inclusive; es decir, hasta la finalización de los feriados de Semana Santa. La medida busca evitar que una masiva baja del servicio, que en la actualidad tiene un costo de 665 pesos. En los últimos días, ante la evidencia de que varios clientes tomaban una decisión similar, las empresas de cable ofrecían un descuento del 30% en la suscripción. “Con relación al producto Pack Fútbol, Cablevisión informa que el mismo se factura por mes adelantado. Por tal razón, al facturarse el mes de abril, no se había decidido la prórroga de la cuarentena y la consecuente suspensión del torneo oficial comunicado por su organizador Superliga Argentina de Fútbol. Dado que la suspensión del torneo continuará durante el mes de abril, realizaremos a nuestros clientes la correspondiente nota de crédito que se aplicará en la factura del mes de mayo”, confirmó el comunicado de la empresa. “Asimismo informamos que hasta tanto se resuelva la reanudación de los partidos, suspendemos la facturación del Pack Fútbol a todos sus suscriptores”, concluyó el mensaje. Disney (propietaria de Fox) y Turner (TNT Sports) se comprometieron a pagarles a los clubes el canon mensual por los derechos: en buena parte de las instituciones, sobre todo las que no poseen una gran masa societaria o las recaudaciones por la afluencia del público no son cuantiosas, la cuota representa el porcentaje mayor de sus ingresos. El gesto se da en medio de una renegociación de los derechos que se frenó por la crisis del COVID-19. La AFA, que en mayo reeligirá autoridades con una nueva configuración (Claudio Tapia continuará como presidente hasta 2025, pero tendrá seis vicepresidentes, con el regreso de River y San Lorenzo a la calle Viamonte) y reemplazará a la Superliga por la Liga Profesional -con Marcelo Tinelli al comando- realizó un pedido de incremento de los mismos ante la desactualización de las cifras. El acuerdo con las empresas Fox y Turner por la transmisión de la Superliga se firmó en 2017, con la creación de la Superliga. Entonces, el contrato representaba un ingreso a repartir de 3.200 millones de pesos por año. Si bien hubo retoques (por caso, a partir de la creación de la Copa de la Superliga), los clubes entienden que, con la devaluación del dólar y el consiguiente encarecimiento de los presupuestos de fútbol profesional, el vínculo está atrasado y entienden imperiosa una renegociación. El coronavirus pulsó la pausa. Y, sin fútbol, el pack, por el momento, no será debitado de las cuentas de los suscriptores < Prev Próximo >