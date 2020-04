Rivadavia: Entregan 500 bolsones de comida con el aporte del intendente, concejales y funcionarios

Tweet Así lo adelantó el Intendente Javier Reynoso al realizar anuncios en la noche de este lunes en pos de fortalecer la prevención de la pandemia del Coronavirus en el Distrito. Así lo adelantó el Intendente Javier Reynoso al realizar anuncios en la noche de este lunes en pos de fortalecer la prevención de la pandemia del Coronavirus en el Distrito. El Intendente de Rivadavia, Javier Reynoso, realizó nuevos anuncios en la noche de este lunes en pos de fortalecer la prevención de la pandemia del Coronavirus en el Distrito. Así, informó que se reforzará el control policial para la circulación dentro de los cascos urbanos; el cierre de comercios a las 18:00 y de los delivery a las 22:00; y el cumplimiento de la distancia de 2 mts en los cajeros automáticos de todos los bancos, y disposición de alcohol al 70% para que los vecinos puedan higienizarse al utilizarlos. En otro orden anunció la entrega de 500 bolsones de comida con el aporte del intendente, concejales, funcionarios y de la Agrupación Rivadavia Primero. Por otra parte, el Jefe Comunal agradeció la colaboración de los vecinos e instituciones, que continúan donando alimentos y materiales para elaboración de barbijos y mascarillas. En ese sentido, aclaró que la Municipalidad no abrirá una cuenta bancaria especial para donaciones. En su lugar, los vecinos podrán brindar sus aportes directamente mediante transferencia bancaria a la Asociación “Mejor Salud para Rivadavia”, o acercar alimentos no perecederos al Club Social Municipal (ex Club Argentino). < Prev Próximo >