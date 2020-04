El Frente de Todos pide prorrogar para los comercios el pago de tasas de Servicios Públicos y de Seguridad e Higiene.

Tweet Considerando la crisis económica y social que trae aparejada la pandemia del coronavirus desde el bloque de concejales del Frente de TODOS Somos Rivadavia se propone postergar por 30 días el vencimiento de la Tasa de Seguridad e Higiene y la Tasa de Servicios Urbanos para comercios, contados a partir de la fecha en que finalice el aislamiento social preventivo y obligatorio vigente. Considerando la crisis económica y social que trae aparejada la pandemia del coronavirus desde el bloque de concejales del Frente de TODOS Somos Rivadavia se propone postergar por 30 días el vencimiento de la Tasa de Seguridad e Higiene y la Tasa de Servicios Urbanos para comercios, contados a partir de la fecha en que finalice el aislamiento social preventivo y obligatorio vigente. La mayoría de las PYMEs y los comercios, llevan adelante actividades que han sido catalogadas como no esenciales, y han debido cerrar sus puertas desde el primer día del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional el 19 de marzo y consecuentemente no han generado ingresos desde dicha fecha, y las que han continuado con actividad han visto sustancialmente disminuidos sus niveles de facturación. El concejal Hernández sostiene que “Consideramos esta disposición como muy necesaria ya que las medidas económicas que se han dado a conocer hasta el momento, no contemplan la problemática de los comercios. Creemos que el Estado tiene que estar presente también para este sector de la población.” “En medio de reclamos cada vez más generalizados de diversos sectores de la población que reclaman señales de austeridad y solidaridad, consideramos que es indispensable rebajar los sueldos de los funcionarios municipales y aliviar la carga impositiva. Por ello, hemos presentado estas dos propuestas al Intendente Javier Reynoso: conformar un fondo de emergencia con el 25% de los sueldos de los cargos políticos y posponer el pago de las tasas de seguridad e higiene y de servicios urbanos.” afirmó el concejal Toribio. Próximo >