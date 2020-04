Coronavirus: habilitan el envío de recetas para medicamentos por mail o aplicaciones de mensajería

Tweet Para evitar la asistencia a los centros de salud, el Gobierno habilitó el envío de recetas por aplicaciones de mensajería web, SMS y fax. Para evitar la asistencia a los centros de salud, el Gobierno habilitó el envío de recetas por aplicaciones de mensajería web, SMS y fax. Como una nueva medida para evitar la propagación del coronavirus y fomentar el cumplimiento del Aislamientos social, Preventivo y Obligatorio, el Gobierno nacional autorizó el envío de recetas por medios electrónicos. El objetivo de la nueva medida que se dio a conocer a través del Boletín Oficial en la resolución 696/2020, es que los pacientes no se movilicen hasta los consultorios médicos si no necesitan ser evaluados por profesionales. A excepción de los estupefacientes, el Ministerio de Salud de la Nación autorizó “con carácter excepcional”, la prescripción de medicamentos para pacientes con tratamiento de enfermedades crónicas que no son transmisibles y “cualquier otro medicamento que se utilice bajo receta”. Además, la elección de la farmacia será opción del paciente, siempre y cuando se encuentre cerca del domicilio en el que está cumpliendo el periodo de cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno hasta el 12 de abril, inclusive. Por otra parte, con el fin de evitar la aglomeración de personas en las farmacias, también podrán enviar los medicamentos a los domicilios correspondientes, con justificación del paciente, si lo necesita. Mientras tanto, las recetas en papel tendrán una validez de 90 días desde la fecha de emisión, pasado el vencimiento, deberán solicitar una nueva mediante la disposición que rige a partir de hoy. La semana pasada, la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) solicitó que se autorice el uso de medios electrónicos. Solo con mostrar el celular o reenviar la receta a la farmacia, era suficiente. Próximo >