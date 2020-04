Tweet Este 2 de abril será especial, la gente no puede salir y tendrá que homenajear a los héroes de Malvinas desde casa. Además, piden que se cante el himno a las 0. Este 2 de abril será especial, la gente no puede salir y tendrá que homenajear a los héroes de Malvinas desde casa. Además, piden que se cante el himno a las 0. Este jueves 2 de abril se conmemorará un año más el Día de Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas pero esta vez será especial porque la gente no podrá salir a homenajear a los héroes que dieron su vida por nuestro país. Por eso, convocan a embanderar las casas y recordarlos cantando el Himno Nacional Argentino a las 0. La iniciativa surgió de los Veteranos de Guerra de distintas provincias y se extendió rápidamente a todo el país, por lo que se espera que la convocatoria sea masiva en una fecha tan especial para todos los argentinos. "Hace 38 años recuperábamos nuestras Islas Malvinas, este 2 de abril será distintos. No podremos abrazarnos en llanto en las plazas de los pueblos y ciudades que recuerdan a nuestros 632 héroes pero colgaremos una bandera patria en el frente de nuestros hogares y cantaremos el Himno Nacional Argentino desde las ventanas y balcones a las 0 del jueves", indicaron en un comunicado de prensa. "Necesitamos replicar la consigna de #QuedateEnCasa. Soportamos 74 días aislados de nuestros seres queridos recuperando nuestro suelo más querido de la Patria en extensión y aprendimos, y lo ponemos como ejemplo para estos momentos, que la solución es cuidarnos y cuidar al de al lado, porque no tenemos duda de que de ésta saldremos fortalecidos como pueblo", indicaron los Veteranos de Malvinas. "Unámonos, una vez más, como en aquel 82. Pero esta vez cada uno desde sus casa", finaliza el comunicado de los Héroes de la Guerra. < Prev Próximo >