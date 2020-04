Que expliquen que hacen con los fondos del Estado

Tweet La Agrupación Rivadavia Primero tuvo duros cuestionamientos a Maria Emilia De la Iglesia y su pareja Manuel Martino referentes de la Cooperativa La Comunitaria "que le cuenten al pueblo que hicieron con los millones que recibieron para la realización de una Huerta Comunitaria y un Feedlot" dijeron desde el partido gobernante en Rivadavia La Agrupación Rivadavia Primero tuvo duros cuestionamientos a Maria Emilia De la Iglesia y su pareja Manuel Martino referentes de la Cooperativa La Comunitaria LA NOTA DE RIVADAVIA PRIMERO Vivimos momentos muy duros donde día a día nuestras autoridades deben tomar decisiones que hacen al cuidado de la salud, sin dejar de considerar las consecuencias económicas. Desde Rivadavia Primero y a riesgo de molestar a los ciudadanos con cuestiones secundarias, decidimos no seguir más callados ante el accionar populista, falto de transparencia y ruin de los dirigentes de la Cooperativa La Comunitaria. Consideramos que no hay nada más denigrante que poner en evidencia los rostros de las necesidades, y esta acción la vemos reflejada en dirigentes como Milagros Sala o Juan Grabois, que son reivindicados por parte de actores de la vida política de nuestra sociedad. No solo la principal referente de La Comunitaria, María Emilia de la Iglesia, ostenta un cargo en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia y su esposo en SENASA, que en principio sólo aumenta la burocracia, el gasto y el populismo, sino que además cuestionan al Consejo Escolar de Rivadavia y a las autoridades de todos los establecimientos educativos por hacer su trabajo como corresponde. A su vez hace un tiempo, más allá de los importantes fondos que disponen provenientes de las Arcas Públicas y de lo que les sacan a las personas humildes, La Comunitaria pidió donaciones de carne a la municipalidad y a la Sociedad Rural y se victimiza por tener que ayudar a gente que lo necesita. Ante esto nos preguntamos y deseamos que le cuenten al pueblo que hicieron con los millones que recibieron para la realización de una Huerta Comunitaria y un Feedlot, ya que se supone que en esta emergencia deberían estar entregando lo producido de esos dos emprendimientos que se realizaron en campo de un miembro de la propia Cooperativa. Por último, queremos dejar sentado que repudiamos el nombramiento de esta funcionaria con antecedentes espurios y pedimos que dejen trabajar en tranquilidad a las autoridades, que hoy tienen sobre sus espaldas la carga de tomar más decisiones que las regulares para nuestra sociedad. Sociedad que está compuesta mayoritariamente de gente de trabajo que siempre ha sabido responder en los momentos difíciles con solidaridad, respeto y compromiso. Próximo >