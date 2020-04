Bomberos Voluntarios recibió insumos

Tweet La Dirección de Operaciones de la Region Oeste Norte a cargo del Director Regional Aníbal Fuster y el Director Zonal compañía 19 Ceferino Vaquero, informó que LA FEDERACIÓN de Bomberos Vountarios de la Pcia de Bs As envió a la Región equipamiento de bioseguridad por una suma aprox de $200.000. La Dirección de Operaciones de la Region Oeste Norte a cargo del Director Regional Aníbal Fuster y el Director Zonal compañía 19 Ceferino Vaquero, informó que LA FEDERACIÓN de Bomberos Vountarios de la Pcia de Bs As envió a la Región equipamiento de bioseguridad por una suma aprox de $200.000. El equipamiento será distribuidos entre los 15 cuarteles de Bomberos Voluntarios que conforman la Región Oeste Norte. (Cuarteles de los Pdos. de Rivadavia, Gral Villegas y Carlos Tejedor). Son 8 kit por Institución. Cada uno de los kit está conformado por: Trajes protectivos tipo C Barbijos Guantes de latex Guantes de protección Antiparras Bidones x 5 lts de alcohol en gel Bidones x 5 lts de alcohol glicérico Lysoform. Éstos elementos fueron entregados por la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires y por el Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina. Porque Cuidarte es Cuidarnos, es que nos Protegemos Marta Martín. Sec. Prensa y Difusión. Región Oeste Norte F.A.B.V.P.B.A. < Prev Próximo >