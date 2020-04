En Villegas un vecino destacó las medidas de prevención que se implementan en América

A través de las redes sociales el villeguense Marcelo Erro contó su llegada a nuestra ciudad para realizar "tramites impostestergables". Lo dejaron ingresar aunque previamente le realizaron severos controles, lo acompañaron a su destino y lo esperaron hasta que abandonó América. Al llegar a Villegas destacó lo sucedido A través de las redes sociales el villeguense Marcelo Erro contó su llegada a nuestra ciudad para realizar "tramites impostestergables".Al llegar a Villegas destacó lo sucedido

Marcelo Erro dijo que debió viajar a nuestra ciudad por una cuestión de un "trámite impostergable" que cuando llegó "me pararon en el acceso, me tomaron la fiebre, me desinfectaron el auto, y me acompañó un móvil hasta donde iba. No me dejaron bajar del auto"

Erro agregó que "la persona a la cual fui a ver se tuvo que acercar a mi automóvil" hasta allí lo había acompañado un móvil policial. "El móvil me esperó y me acompañó hasta la salida de nuevo. Nunca me bajé del auto" dijo.

Cuando arribó a Gral Villegas el vecino destacó lo sucedido en Rivadavia y manifestó que no había "Nadie controlando en el acceso principal, yo no lo puedo creer. Lo único que tenemos que tener en Villegas para que no pase nada, es suerte" finalizó.