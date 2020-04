Tweet Desde la Cooperativa La Comunitaria emitieron un comunicado respondiendo los cuestionamientos que realizó la Agrupación Rivadavia Primero respecto al manejo de algunos de sus dirigentes. Desde la Cooperativa La Comunitaria emitieron un comunicado respondiendo los cuestionamientos que realizó la Agrupación Rivadavia Primero respecto al manejo de algunos de sus dirigentes. LA NOTA DE LA COOPERATIVA LA COMUNITARIA Algunos no entienden que no son tiempos para divisiones ni grietas. ¿Por qué Rivadavia Primero se obsesiona con destruir a La Comunitaria? ¿Se puede difamar tanto a nuestra institución sin presentar NI UNA SOLA PRUEBA? Nos debemos a nuestros asociados y todos nuestros balances están al día. El órgano de contralor de las cooperativas es el INAES. MN46373. Seguimos trabajando con amor, ofreciendo y poniéndonos a disposición del Municipio para todo lo que crean necesario. Es con trabajo y unidad que se sale adelante en medio de esta pandemia. Invitamos a Rivadavia Primero a trabajar de forma conjunta para luchar contra la pobreza y por una mejor Rivadavia, no son tiempos para hacer política sin pensar en los vecinos. NI GRIETA NI DIVISIÓN, ES TIEMPO DE ACCIÓN!!! < Prev Próximo >