Contención Psicológica en tiempos de Coronavirus COVID-19

Sabemos que el aislamiento social puede ser difícil después de tantos días. Por eso, la Municipalidad de Rivadavia pone al servicio de nuestros vecinos dos líneas telefónicas de asistencia psicológica gratuita 2392-531857 o 2392-579574. Atienden los Licenciados en Psicología: Jorge Gayoso, Ana carrasco, Florencia Dufourc, Anabella Alzogaray y Pamela Landi todos los días de 8 a 20 horas. Sabemos que el aislamiento social puede ser difícil después de tantos días. Por eso, El Licenciado Jorghe Gayoso hablo sobre esta modalidad para Master News y te damos algunos tips para sobrellevar la cuarentena de la mejor manera. Todo previsto "Estamos trabajando a través de la modalidad privada por teléfono, por mail, por skipe…, es una situación inédita que no se puede comparar con otras situaciones porque no hay sido tan grandes como está o no hemos vivido este aislamiento social preventivo y obligatorio entes, es inédito…, en buena hora que contamos con las tecnología, pero lamentablemente hay intoxicación e infodemia de material de dudosa calidad y casi poniéndote en la situación de robot, hay que chequear todo y saber la fuente, y es esperable que uno se sienta como un robot porque las emociones básicas nos hacen caer en paranoia…, esto tiene que ver con una nueva forma de vida, con un lapso determinado, tenemos que buscarle un sentido a esta situación…" – aseguro el profesional. Contención aliviadora "Es un punto delicado, es más, cuando se habla de aplausos para la gente que nos cuida, también pediría un aplauso por ellos padres y madres o como se compongan las familias, que a diario le buscan la forma al aislamiento y con muchos menos recursos que otros, a esto se suma que se terminan las reservas, que hay que recurrir a la provincia, la nación, a los familiares a los vecinos, pero lamentablemente tenemos que cuidarnos entre nosotros mismos y esto es así para todos, hasta para nosotros mismos con nuestro servicio, es más, son permanentes las consultas sobre este tema, desde el Municipio brindamos el Servicio de Atención de Salud Mental que plantearon las autoridades del Hospital para brindar contención telefónica a la sociedad, para frenar un poco la ansiedad desmedida, buscamos la contención fundamentalmente, porque poner en palabras lo que uno está pasando, alivia, y alivia mucho el hablar con alguien que no es familiar o amigo…, la idea es tener profesionales a disposición para que nadie se llegue al hospital…, se han sucedido llamados en relación a la ansiedad, el vacío, no saber cómo manejar los tiempos, cierta tristeza que esto disparo y es muy bueno que hayan buscado ayuda profesional…" – aseguro Gayoso agregando que no es una sesión, sino una consulta orientativa… Tips • Aceptar los sentimientos que también tienen los niños incluidos bronca, temor, impaciencia • No caer en la intoxicación de la infodemia (sino informarse bien a través de fuentes fehacientes) • Usar el humor, tanto para grandes como para chicos y en familia mucho mejor • Confiar en la ciencia y en las autoridades, remitirse solo a la palabra oficial • La mente se maneja con conceptos y palabras, que tienen mucho peso, HABLAR DE LA CASA DE UNO, DE LA FAMILIA DE UNO COMO REFUGIO, NO COMO LUGAR DE ENCIERRO, PENSAR EN QUE NUESTRA CASA ES UN LUGAR DE REFUGIO • La enseñanza más sana que esto nos puede dejar, es el aprender a vivir en comunidad • Es interesante que aprendamos que dependemos del otro • Nunca, nada, debería darnos lo mismo • Pensemos en comunidad ESCUCHA LA NOTA COMPLETA