«Prefiero funcionarios que le hagan honor a lo que cobran, porque si lo donan y no cumplen, estarían devolviendo por lo que no hacen»

Tweet Con esa frase el intendente de Rivadavia, Javier Reynoso respondió en la entrevista realizada en FM Peregrina de Villegas cuando se le pidió la opinión por la oleada de anuncios de pares que destinan parte de sus haberes y de sus funcionarios a la ayuda a los sectores más necesitados. Con esa frase el intendente de Rivadavia, Javier Reynoso respondió en la entrevista realizada en FM Peregrina de Villegas cuando se le pidió la opinión por la oleada de anuncios de pares que destinan parte de sus haberes y de sus funcionarios a la ayuda a los sectores más necesitados. Reynoso contó que el municipio ha realizado un fondo de 500 bolsones que representan una ayuda extra y una contención para aquellos que ven afectada su economía, la recaudación surge de su aporte como intendente con funcionarios y concejales. «Yo creo que son gestos que tienen que ver con la última salida del presidente que de manera desafortunada planteó una cuestión con el sector privado y cuando eso sucede sabemos lo que pasa con esa división que hay entre lo público y lo privado, una división que solo se puede dar en un país que tiene una democracia débil» reflexionó y agregó, «En este contexto del coronavirus no hay sectores, la pandemia no selecciona, es una cuestión biológica, pero sí es verdad que hay un esfuerzo que tenemos que hacer todos muchas veces desde lo económico. Pero como en todo trabajo yo prefiero funcionarios que trabajen no que donen el sueldo solamente, porque los que estamos en la función pública somos unos de los pocos privilegiados que estamos dentro de la excepción.; ese privilegio es una obligación tremenda que es ser punta de lanza, nosotros no nos podemos quedar en nuestras casas, tenemos que estar resolviendo. Yo prefiero esa actitud a la que directamente dona el sueldo. A la explicación la graficó con una anécdota de Cafrune que ante el encuentro con una condesa le cuentan que ésta había donado una determinada cantidad de tierras a los pueblos originarios, por lo que Cafrune la miró y le dijo: donó o devolvió? En este caso si la función pública está determinada y tiene un costo yo prefiero que hagan honor a ese sueldo que tienen y no que lo donen, porque en definitiva si no están haciendo nada, lo estrían devolviendo». Estas crisis generan que uno vuelva a los esquemas y conceptos básicos que es cuidarse, que es la higiene, cree el funcionario. En ese caso usó como ejemplo un diálogo con algunos trabajadores de la Planta Clasificadora de Residuos quienes le planteaban que ahora tenían que usar barbijo y guantes; algo que debió ser usado siempre por seguridad e higiene; por otro lado en los lugares donde los camioneros deben permanecer uno o dos días tienen que existir baños acordes, de hecho, recordó que están aplicando la Ley de Seguridad e Higiene vigente desde hace años que establece un baño por determinada cantidad de personas para su aseo personal. «Todo esto que nos pasa nos lleva a los conceptos básicos. En lo político o la función publica es igual, hay que hacerle honor a lo que se percibe por el lugar que se ocupa y dedicarse full time asumiendo los riesgos que ello implica. En estos momentos lo fundamental es ser dirigencial y en ese sentido el presidente lo está llevando adelante, dependerá luego el análisis que haga de sí cada uno de los que cobran un sueldo público, finalizó. Próximo >