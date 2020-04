PAMI dio a conocer las fechas para la vacunación antigripal 2020

Tweet Así lo informó a Master News la Jefa de la oficina en América Josefina Pérez enviando el cronograma de días en los cuales los jubilados podrán asistir a las farmacias locales (según su número de terminación en el documento) para poder vacunarse. Así lo informó a Master News la Jefa de la oficina en América Josefina Pérez enviando el cronograma de días en los cuales los jubilados podrán asistir a las farmacias locales (según su número de terminación en el documento) para poder vacunarse. PREGUNTAS Y RESPUESTAS MAS FRECUENTES ¿Cuándo comienza la Campaña de Vacunación Antigripal 2020? La Campaña comenzó el 25 de marzo para el personal de la salud, personas que viven en las residencias de larga estadía, centros de discapacidad, salud mental y diálisis y para pacientes con internación domiciliaria. La aplicación para el resto de la población comienza el jueves 2 de abril en 6.600 farmacias adheridas en todo el país. ¿Quiénes deben vacunarse? Las personas mayores de 65 años y la población de riesgo. ¿Qué necesitan las personas afiliadas para vacunarse? Las personas mayores de 65 años solo necesitan DNI y credencial PAMI. ¿Qué necesitan las personas menores de 65 años que deban vacunarse? Las personas afiliadas menores de 65 años necesitan indicación médica, para lo cual se pueden comunicar telefónicamente con su médico o médica de cabecera. ¿Las personas afiliadas pueden vacunarse en cualquier farmacia? No, las personas afiliadas deben acercarse al punto de vacunación más cercano de los 6.600 que están adheridos. ¿Qué ocurre si la persona afiliada no puede concurrir el día que tiene asignado? En caso de que no pueda concurrir el día que le corresponde por la terminación del número de DNI, deberá esperar a que termine el cronograma y vuelva a empezar la ronda de turnos. Si en la farmacia no está disponible la dosis antigripal. ¿Qué se debe hacer? Si al punto de vacunación más próximo todavía no llegaron las dosis de la vacuna antigripal, se puede consultar otro de punto de vacunación en www.pami.org.ar/farmacias o llamando al 138. Las personas que salgan de sus casas para vacunarse ¿tienen que acreditar alguna documentación para la libre circulación? Está permitido concurrir a la farmacia más cercana al domicilio. ¿Quiénes pueden solicitar la vacunación domiciliaria? Si la persona se ve imposibilitada de acercarse a la farmacia y necesita asistencia domiciliaria, puede comunicarse al 138 y solicitar la inmunización. ¿La vacuna antigripal protege del COVID-19? La vacuna no protege contra el COVID-19, pero las personas mayores de 65 años y los grupos de riesgo deben aplicársela para disminuir las complicaciones vinculadas al virus de la influenza que predomina en la época invernal, más aún en la actual situación epidemiológica. ¿Qué es la vacuna antigripal? La vacuna antigripal es una vacuna polivalente que contiene tres cepas de virus gripal fraccionado; la frecuente variación de las cepas hace que sea necesario adecuar la composición para que represente a los virus que probablemente vayan a circular en la estación invernal. Es importante su aplicación ya que el virus de la gripe cambia año tras año.Mejora el sistema inmune para defendernos de la gripe, nos ayuda a tener un poco más de respaldo para hacerle frente al COVID y reduce el riesgo de coinfecciones. ¿Cuáles son los efectos adversos? Los efectos adversos de la vacunación son poco frecuentes y pueden ser: – Leves: dolor, induración (endurecimiento del tejido cutáneo en la zona de aplicación) y rara vez eritema (enrojecimiento de la piel). – Generales: Fiebre, malestar, mialgia (dolor muscular). Estos síntomas desaparecen solos entre 24 y 48 horas después de la aplicación de la vacuna. Sin embargo, como el contexto actual indica que tenemos que estar atentos a síntomas respiratorios y fiebre (por sospecha de COVID) es importante tener en cuenta que si no revierten solos, si persisten o se presenta dificultad para respirar a las 48 horas de haberse aplicado la vacuna hay que comunicarse con el 138 opción 9. < Prev Próximo >