Los ganadores de siempre: a pesar de la pandemia, el cable y las telefónicas suben los precios

La Defensoría del Pueblo de la Nación recibió numerosas reclamos vinculados con aumentos de telefonía fija, celular y televisión por cable en medio de la cuarentena dispuesta por el Gobierno nacional para prevenir la propagación masiva del coronavirus. En este marco, desde el organismo advirtieron que "las empresas mantuvieron el incremento y hoy existen clientes que no pueden abonar las facturas". El Gobierno nacional había solicitado a las empresas de estos servicios que retrotraigan los aumentos que se aplicarían a partir de marzo. Por otra parte, denunciaron que "estamos recibiendo reclamos de clientes de telefonía fija e internet que se encuentran sin servicio desde principios de marzo". Cabe recordar que el Poder Ejecutivo dispuso la suspensión de los cortes de servicios por no abonar facturas cuyo vencimiento opere a partir del 1 de marzo. La Defensoría del Pueblo de la Nación señaló que los usuarios afrontan además el aumento de productos esenciales en el marco de la crisis generada por la pandemia. En este marco, expresaron que "no es coherente someter a los usuarios a nuevos incrementos tarifarios ni puede suponerse que pueden soportar el pago de tarifas superiores a las vigentes". "Esta Defensoría considera que las empresas de telefonía como también las de televisión por cable, deberían retrotraer los incrementos y permitir abonar las facturas de los servicios al valor anterior", exigieron. Además, solicitaron la rehabilitación del servicio de telefonía celular a aquellos usuarios adultos mayores a los que se les haya interrumpido el servicio por falta de pago, por considerarlos "grupos de riesgo". Por último, solicitaron al Ministerio de Desarrollo productivo que analice la incorporación de nuevos beneficiarios a las medidas que protegen a los usuarios durante la cuarentena para que no se vea afectada su capacidad de pago en plena emergencia.