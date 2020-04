En Cañada Seca un camionero que llegó de Rosario obligó a activar el protocolo por covid-19

Tweet El hombre de 50 a 60 años radicado en la localidad perteneciente al partido de Gral. Villegas se hizo presente esta mañana en el Centro de Salud con claros síntomas del virus. El hombre de 50 a 60 años radicado en la localidad perteneciente al partido de Gral. Villegas se hizo presente esta mañana en el Centro de Salud con claros síntomas del virus. Entre ellos, un detalle que habría llamado la atención de la médica que lo asistió, es que no presenta fiebre, pero el paciente se automedicó cuando comenzó a sentirse mal días pasados. A ello se le debe sumar que el chofer quien no habría hecho una consulta inmediata llegó ayer desde Rosario y estuvo en contacto con algunas personas de la comunidad, entre ellas visitó un almacén al que habrían cerrado hoy mismo ni bien se activó el protocolo. En estos momentos el paciente se encuentra aislado y a la espera de la llegada del SAME que lo trasladará al hospital en la ciudad cabecera donde es aguardado con todas las medidas de seguridad y sanitarias dispuestas. Fuente: Distrito Interior < Prev Próximo >