Coronavirus en la Argentina: vecinos escrachan y amenazan a profesionales de la salud por miedo al contagio

" Si sos médico, enfermero, farmacéutica o te dedicás a la salud, andate del edificio que nos vas a contagiar a todos hdp . Tus vecinos", leyó Fernando Gaitán cuando se subió al ascensor del edificio donde vive, en Villa Crespo. Automáticamente la bronca inundó su estado de ánimo. No se trata de un hecho aislado: en las redes sociales siguen apareciendo mensajes con escraches y amenazas al personal de salud que se hallaron en algunos edificios. En el medio de la pandemia por coronavirus y a pesar de las medidas de prevención , el aislamiento social preventivo y obligatorio , personal sanitario continúa realizando sus tareas profesionales. Los vecinos de los médicos, comienzan a mostrar que tienen miedo al contagio y se los hacen saber mediante notas amenazantes. En el centro de la nota está el mensaje intimidatorio que recibió Fernando Gaitán en su edificio. A la izquierda, la reflexión que el jóven compartió a sus familiaresEn el centro de la nota está el mensaje intimidatorio que recibió Fernando Gaitán en su edificio. A la izquierda, la reflexión que el jóven compartió a sus familiares Crédito: Captura "Lo primero que hice fue llorar. Fue como un puñal en la espalda", contó a LA NACION Fernando Gaitán, de 31 años, que todas la mañanas va a trabajar a una farmacia. Tras compartir la indignación y el mensaje a sus familiares y amigos, Fernando subió la imagen en sus cuentas de Instagram y Facebook, donde recibió mensajes de apoyo y solidaridad, en concordancia con los aplausos de cada noche, en reconocimiento a las miles de personas que arriesgan su salud para abastecer las necesidades sanitarias de un país en cuarentena Pero su accionar no quedó solo en las redes sociales, también hizo la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal . "No puede quedar así. Este maltrato no se lo merece nadie", expresó. Gaitán radicó una denuncia en el Ministerio Público Fiscal Fernando, quien además estudia para ser enfermero, entiende el miedo que pueden sentir sus vecinos pero bajo ninguna circunstancia justifica que le hagan algo así. "Si tiene miedo que me venga a ver y me consulte qué recaudos hay que tomar", concluyó. Denuncia en Belgrano Al caso de Fernando se le suma el de un consorcio porteño que intimó a una médica inquilina a que no utilizara los espacios comunes del edificio. Lo hizo mediante una carta, en donde además se le advierte que en caso de violar la intimación, se le iniciará una causa penal . El edificio está ubicado en Amenábar 1569, en el barrio de Belgrano, tiene tres pisos y solo tiene de espacio común la puerta de entrada, la escalera y las barandas. Además, no tiene ascensor. La carta de advertencia que recibió la médicaLa carta de advertencia que recibió la médica La médica recibió una nota por debajo de su puerta en la que se la intima a "evitar el tránsito y permanencia en zonas comunes", debido a que consideran que la actividad de la mujer es de alto riesgo y que genera riesgo en el edificio. Además, la carta la intima a evitar "tocar elementos tales como picaportes, barandas de escaleras, acceder a la terraza", según informó el canal TN, que mostró el mensaje. El comunicado termina advirtiendo: "Caso omiso se le imputarán los delitos y/u omisiones en que usted recayera en virtud de lo normado, reservando acciones que de naturaleza civil y/o penal pudieran ser motivo de reclamo por su proceder, omisión, negligencia y/o impericia". El frente del edificio del Belgrano, donde la médica recibió la cartaEl frente del edificio del Belgrano, donde la médica recibió la carta Desde la Liga de Consorcistas , David Loisi afirmó a LA NACION que si la persona que está exceptuada de la cuarentena vive ahí, "no se puede hacer nada". Y explicó que sí se podría hacer algo en caso de que un profesional de la salud que no viva en el edificio mantenga abierto un consultorio. A modo de sugerencia, desde la organización plantearon que se deben tomar recaudos en los espacios comunes del edificio como puede ser no tocar con la mano la botonera del ascensor, los picaportes o pasamanos, además de mantener la distancia entre las personas y la posibilida de usar barbijos y guantes.