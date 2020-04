La Pte del Consejo Escolar María Inés Criado y la Consejera Silvina Melloni pasaron por Master FM y se refirieron al conflicto surgido con la referente de la Cooperativa La Comunitaria María Emilia De la Iglesia r ecientemente nombrada como Asesora Territorial del Programa SAE del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. ecientemente nombrada como Asesora Territorial del Programa SAE del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires.

Desde el Consejo escolar de Rivadavia, también a través de Facebook, no quisieron quedar fuera de juego y textualmente señalaron – “En conjunto con la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, desde el Cuerpo de Consejeros Escolares de Rivadavia hemos reorganizado el Servicio Alimentario Escolar para poder dar respuesta ante la Emergencia Alimentaria que hoy se presenta tanto a nivel nacional como local.

Como ente en territorio encargado de la administración de los bienes y servicios de la Provincia, somos quienes estamos capacitados para desarrollar políticas para optimizar los recursos del Estado Provincial. En ese sentido, y como resultado del análisis realizado en cada institución educativa, sabemos que son 1.277 los módulos alimentarios (bolsones) que hoy necesitaremos entregar quincenalmente. Una cifra que representa un 100% más de alumnos asistidos en relación a la media mensual que teníamos en nuestros comedores hasta hoy.

Para poder abastecer esta nueva demanda, durante las últimas dos semanas hemos realizado un relevamiento de proveedores locales, ajustándonos a los productos y valores establecidos previamente por el Gobierno para el pago de cada Módulo Alimentario. No obstante, dada la demanda que hoy presentan todas las instituciones, estos proveedores han manifestado no poder asumir el compromiso de cotizar y garantizar la entrega de la mercadería suficiente para cubrir más de 1300 cupos.

Dada esta circunstancia, este cuerpo ha decidido continuar realizando las gestiones requeridas a fin de ampliar la lista de proveedores con capacidad de aprovisionar los insumos necesarios para la compra de más Módulos Alimentarios.

Con el compromiso y la responsabilidad de manejar los fondos públicos que nos son suministrados, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para brindar lo mejor para cada uno de los alumnos del distrito.

María Inés Criado – Presidente, Carlos Alejandro Buil – Secretario, María Cecilia Fittipaldi – Vicepresidente, Andrea Silvina Melloni – Tesorera…”

Lo que pasó

Para saber un poco más sobre estas cuestiones y porque se están dando, Master News hablo con la Presidente del Consejo escolar Maria Ines Criado y con la Tesorera Silvina Melloni quienes expresaron:

• Estamos todos en un cambio general y en el Consejo escolar no es la excepción, estamos adaptándonos a la situación sanitaria, y hoy en día la acción más importante es brindar el servicio de comedor, veníamos manejándonos hasta marzo sin inconvenientes, y tuvimos la presentación no oficial y mucho menos formal de una persona que dice ser la Asesora Territorial del Programa SAE del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires que trabaja en conjunto con el Ministerio de Educación provincial quien nos autoriza los cupos para la compra de alimentos para los alumnos…, en esa presentación tuvimos contacto con la persona designada Maria Emilia de la Iglesia, quien por mensaje nos solicitaba determinada información desde el mes pasado, informamos de esto a nuestros superiores provinciales que nadie nos había informado de la situación…",

Melloni agregó que "esto no solamente cambio nuestro esquema de trabajo y funcionamiento, sino que a su vez se complicó más la provincia exige una metodología de compra de alimentos para entregar muy distinta a la que veníamos trabajando…, ella viene y nos manifiesta que la provincia entregara más dinero de lo que normalmente entregara para entregar a los alumnos, tenemos que hacer planillas para entregar la mercadería, son 1600 bolsones para entregar cada 15 días a la misma cantidad de alumnos, nos ponemos a trabajar y se nos complicó con los proveedores porque no había cantidad disponible como ella exigía y los proveedores no pueden comprometerse a cotizar algo que no saben si van a recibir, y la otra complicación que ese bolsón ya diseñado no se condice con lo que nosotros disponemos en Rivadavia económicamente…, eso derivó en roces y como ente encargado de suministrar el servicio, hicimos un relevamiento de alumnos que lo necesitan y resulto sumar 1277 bolsones quincenales, con la posibilidad de comprar algo más si es necesario…, lo que De La Iglesia manifestó es que la compra hay que hacerla ya, hay que decidir ya, hay que entregar todo ya y no podemos comprometernos a hacer una compra que ni siquiera el proveedor sabe si va a poder entregar ni mucho menos si la provincia lo va a pagar y esto es lo que está sucediendo…”

Silvina Melloni dijo que – “la cuestión también es que nosotros no tenemos nada legal que acredite que Maria Emilia de La Iglesia sea la Asesora Territorial de Rivadavia y la Zona, de hecho tenemos un grupos de whatsapp todos los consejeros de la zona, De La Iglesia se ha presentado con la misma modalidad sin presentar ninguna documentación que la acredite como tal…, no es una manera limpia de trabajar…, de echo ella misma me llamo el dia miércoles y me amenazó diciéndome que estaba viendo y descubriendo corrupción en el Consejo Escolar de Rivadavia y que nos iba a denunciar, y cuando le voy a contestar, le corta el teléfono…, la verdad que el miércoles tuvimos un día muy difícil, muy complicado, sabemos de la necesidad, trabajamos en equipo, lo hacemos de la mejor manera posible y la verdad no estamos acostumbrados a trabajar de esta manera, cualquiera puede venir y revisar el Consejo, acá nadie hace nada fuera de la Ley, por eso molesta la actitud y la prepotencia con la que ella se maneja, la situación no fue agradable…” – aseguro la Tesorera del Consejo Escolar de Rivadavia