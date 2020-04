Josefina Pérez ya es la nueva Jefa de PAMI en Rivadavia

Tweet La Abogada Maria Josefina Perez, asumió esta semana como nueva Jefa de la Oficina de PAMI en la ciudad de América y en Master FM nos como le llegó la posibilidad de ser la coordinadora de este enbte nacional en el distrito. y en Master FM nos como le llegó la posibilidad de ser la coordinadora de este enbte nacional en el distrito. La posibilidad “Hace tiempo habían desvinculado a hoy ex jefe (Pedro Calvo), se comunicaron directamente conmigo de PAMI y a partir de ese momento comenzamos a ponernos de acuerdo y asumí oficialmente el miércoles 1º de abril…” – señalo Perez agregando que – “asumí en un momento especial, me toco hacerlo en un momento particular pero en cuanto a la oficina y con el Coronavirus a la par se comenzó con la vacunación antigripal así que se estableció que se hará desde el día de la fecha por terminación de DNI para que sea más ágil y no se junten los afiliados en las farmacias donde se lleva a cabo la vacunación y están afectadas todas las farmacias de la ciudad de América…” – menciono Josefina El horario de oficina es de 7 a 14 horas en horario de corrido, SOLO URGENCIAS, sino telefónicamente se pueden comunicar al teléfono fijo 02337- 404848 LAS FECHAS DE LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >