La Sociedad Rural de Rivadavia a través de sus asociados aporte carne en la crisis del coronavirus en Rivadavia

La entidad ruralista no solamente ayuda mensualmente a varias instituciones de Rivadavia, sino que en plena pandemia del COVID -19 solicito a los productores agropecuarios que acerquen la donación de vacunos para faenar , trabajo que llevara a cabo el Municipio de Rivadavia para luego entregar carne en los bolsones de mercadería con los que asiste a familias en Rivadavia. La convocatoria surgió hace una semana y en lo que va de la misma más de 30 vacunos han sido donados y tanto estos como los que se vayan sumando, serán entregados en tandas lo que conlleva a un trabajo mancomunado y de logística entre Sociedad Rural, Productor, Transporte y Municipio. El Presidente de la SRR, Martin Montero, brindo más detalles de cómo se está trabajando en tal sentido. La idea "Nos pusimos a charlar con miembros de la Comisión acerca del tema porque de hecho ya habíamos tenido solicitudes de donaciones por parte de instituciones y comedores, surgió la idea de solicitar la colaboración a los productores y gracias a Dios se está haciendo un muy buen aporte en el sector…, la cuestión era como llevar a cabo el trabajo y nos pareció muy loable darle los vacunos al Municipio para que faene los vacunos en el Matadero donde tienen todo el equipamiento para tal efecto y desde la secretaria de Desarrollo Social del Municipio se distribuye la carne…, a las pocas horas de haber sacado la solicitud, tuvimos respuesta de los productores en forma espontánea…" – aseguro Montero agregando que – "cada animal, dependiendo del kilaje, cuesta entre 35 y 50 mil pesos…" Logística "La idea es no llenar el Matadero de animales, sino que en principio entregamos 4, no fueron faenados todos ese mismo día, este jueves pasado se entregaron 2 animales más, para el día lunes está prevista la entrega de animales donados de la zona de Valentín Gómez, San Mauricio y Roosevelt, 8 vacunos en total que serán llevados directamente al Matadero y allí el personal faena, desposta y demás…" – menciono el gremialista rural señalando sobre cómo vive el productor la cuarentena que – "esta exento de la misma, trabaja tranqueras adentro, se está comenzando con la cosecha gruesa y debe seguir trabajando tomando las precauciones pertinente, tampoco en el campo se comparte un mate…., la realidad es que el tambo tiene que seguir ordeñando, los animales tienen que seguir comiendo, o sea, se tiene que seguir trabajando cuidándonos entre todos…" Donación de leche "Está también la posibilidad de que los productores tamberos hagan donación de leche y se está viendo de qué manera porque la leche no puede perder la cadena de frio, así que se encontrara la manera de hacerlo y una vez armada la logística daremos a conocer como se entregara este producto de primera necesidad…" – expreso Martin Montero, Pte. de la Sociedad Rural de Rivadavia