Tras el caos de hoy, los bancos abrirán el sábado y el domingo para pagar jubilaciones, AUH y planes sociales

Lo dijo el titular de la Asociación Bancaria. Afirmó que el Banco Central trabaja en una resolución para permitirlo. Esta madrugada se formaron filas masivas en bancos de población de riesgo en medio de la pandemia de coronavirus COVID-19 Después de exponer al virus a cientos de miles de jubilados en todo el país, el sindicato bancario aceptó trabajar sábado y domingo. El secretario general de la Bancaria, Sergio Palazzo, se refirió a las largas colas en los bancos y anunció que "recién me transmitió el Presidente del Banco Central que habrá una resolución para que los bancos abran sábado y domingo". En declaraciones a El Destape Radio, agregó que "sábado y domingo van a estar abiertos los bancos, el Banco Central va a tomar la resolución en estas horas" y agregó que "los cajeros están llenos para los que tienen tarjeta". Después de casi dos semanas de cierre por las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio que rigen en el país, las sucursales de bancos volvieron a abrir hoy para permitir el pago de jubilaciones y otras prestaciones de la Anses. Desde la madrugada, se produjeron largas filas en las entidades de personas que no cuentan con tarjetas de débito para retirar sus ingresos o acostumbran hacerse del efectivo de una sola vez para manejar sus gastos mensuales. Beneficiarios de jubilaciones y otras asignaciones de Anses hacen fila en Avellaneda Las aglomeraciones en bancos, en buena medida de personas que por su avanzada edad son población de riesgo en medio de la pandemia de COVID-19, son un retroceso respecto de las medidas de distanciamiento social que eran el eje de la estrategia del Gobierno para contener el avance de la enfermedad. "Nosotros advertimos que esto iba a pasar", dijo Palazzo. "En el interior se abren los bancos a las 7,30 u 8 y la mayoría de la gente tiene tarjeta de débito, podría sacar la plata por el cajero", afirmó. "Los bancos están abiertos y con la totalidad del personal, pero la cantidad de gente es mucho mayor", agregó el líder bancario. El operativo de reapertura de sucursales fue diseñado para atender las necesidades de parte de la población beneficiaria de jubilaciones y otras asignaciones de la Anses que no tiene forma de cobrar por vías electrónicas o cajeros automáticos. Muchos tampoco acceden en sus barrios a la posibilidad de hacer pagos con tarjeta de débito. Fue desarrollado por el Banco Central, la Anses, la Asociación Bancaria y los bancos. Estaba previsto abrir hoy y mantener el funcionamiento de las sucursales en los próximos días, para evitar un aluvión de personas. Sin embargo, las necesidades pudieron más y esta madrugada se formaron largas colas en todo el país de personas que en muchos casos son población de riesgo ante la expansión del virud COVID-19. "Por supuesto que son situaciones difíciles de administrar. Yo hablé con Miguel Pesce y se va a disponer la apertura de bancos de sábados y domingos", dijo Alejandro Vanoli, director de la Anses. "Habíamos tratado de exhortar el uso de los canales electrónicos. Es una situación en la que mucha gente tenía trámites por hacer y bueno, quiere ir al banco. Hay un protocolo para mantener las distancias y muchos jubilados no pueden estar dentro de la sucursal", agregó Vanoli.