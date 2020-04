Sebastián Santos y su novia Betina García son algunos de los argentinos varados por el coronavirus en Andorra

Tweet Xavier Espot, premier de Andorra, le pidió al presidente Alberto Fernández que autorice vuelos a la Argentina para que un grupo de 2200 argentinos, que trabajaban en los centros de esquí, puedan volver al país. El oriundo de Tres Algarrobos jugador de Fútbol Club, Sebastián Santos y su novia, están entre ellos. Xavier Espot, premier de Andorra, le pidió al presidente Alberto Fernández que autorice vuelos a la Argentina para que un grupo de 2200 argentinos, que trabajaban en los centros de esquí, puedan volver al país. El oriundo de Tres Algarrobos jugador de Fútbol Club, Sebastián Santos y su novia, están entre ellos. Sebastián Santos y Betina García oriunda de González Moreno decidieron vivir la experiencia que muchos argentinos llevan adelante: ir al principado de Andorra a trabajar durante la temporada invernal (allí están los principales centros de esquí de toda Europa y es una zona muy visitada por los turistas) y aprovechar para recorrer el Viejo Continente. La aventura comenzó en noviembre del 2019, luego de que finalizara la Liga del Oeste (Sebastián es el N° 10 de Fútbol Club de Tres Algarrobos), y marchaba maravillosamente hasta que surgió la pandemia de coronavirus. Ahora Sebastián y su pareja no pueden regresar y, al igual que otros dos mil argentinos, están varados en Andorra. «En principio la idea era recorrer Europa y después nos vinimos para acá porque sabemos que requieren mucho personal en lo que es la temporada de invierno. Tuvimos la suerte de encontrar trabajo. Queríamos quedarnos hasta mayo, que es cuando se nos terminaba el permiso laboral, y después volver. Se dio la chance y vinimos», comentó el futbolista. «Andorra es un Principado muy chiquito, tiene 80.000 habitantes, pero aquí están los centros de esquí más importantes de Europa. En el invierno reciben mucho turismo y requieren mucho personal. Es un lugar donde ya hace un par de años vienen muchos argentinos a trabajar. Estábamos trabajando en un hotel y apareció la noticia de este virus, que en Italia estaba pegando fuerte. De un día para el otro se cerró el hotel, el país quedó paralizado, se cerraron todos los locales y las pistas de esquí, que son el motor del Principado. Solamente están abiertos los supermercados, las farmacias y las estaciones de servicio», añadió. Afortunadamente Sebastián y su novia están bien, pero hay muchos compatriotas que no pueden decir lo mismo: «Nosotros tenemos el permiso laboral hasta mayo, así que tenemos alojamiento y seguridad social. Pero hay otros casos, como por ejemplo el de una chica que tiene un embarazo de riesgo y que necesita volver al país antes de que se cumplan los 6 meses, o el de un paciente oncológico que necesita volver. Nuestra situación, al lado de la de ellos, es privilegiada», explicó. En cuanto al cumplimiento de la cuarentena en Andorra, el N° 10 de los Verdes de Cuenca dijo: «Como todo el mundo estamos haciendo la cuarentena, tratando de tener paciencia y combatiendo el aburrimiento. La prioridad es cuidarse y cumplir con el aislamiento. Acá se cumple. Sacamos a pasear a nuestra mascota y la verdad es que no se ve a nadie. Vas al super y hay muy poca gente. Dicen que se está cumpliendo en un 90%. Al ser un país chico no tiene mucha cantidad de infectados, pero los límites son con Francia y España que son dos lugares que están complicados». El proyecto de recorrer todo el continente europeo quedará para más adelante, ahora el objetivo es volver a casa. «Cuando esto se tranquilice un poco y aparezca algún vuelo, pegaremos la vuelta», dijo el de Cuenca. Fuente: Actualidad Próximo >