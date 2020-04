Kicillof prohibió los cortes de luz y agua

Tweet En sintonía con el gobierno nacional, el mandatario dispuso la medida para los bonaerenses que no puedan pagar los servicios. En sintonía con el gobierno nacional, el mandatario dispuso la medida para los bonaerenses que no puedan pagar los servicios. A través del Boletín Oficial, Axel Kicillof adhirió a la medida nacional que le prohíbe a las empresas cortar los servicios “en casos de mora o falta de pago” destinada a los usuarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. Esta medida, que busca mitigar el impacto económico generado por el decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio fue replicado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires donde, a través de la disposición 194 donde los prestadores no podrán suspender o cortar los servicios de distribución de energía eléctrica, agua potable y desagües cloacales. De esta manera, el decreto 311/2020 dispone que se suspenderá los posibles cortes de servicio en caso de mora o falta de pago hasta tres facturas con vencimientos desde el 1 de marzo de 2020, incluyendo a quienes ya tenían un aviso de corte en curso. Dicha medida está dirigida a los usuarios que perciban la Asignación Universal por Hijo, Asdingación por Embarazo, de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores al doble del salario mímino, ectrodependientes, monotributistas y jubilados. Asimismo, están incluidas las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas de trabajo o empresas recuperadas y las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia. Además se determinó que los prestadores de servicios de distribución de energía eléctrica y de agua potable y desagües cloacales “deberán otorgar a los usuarios y las usuarias, planes con facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de las medidas aquí dispuestas”. “Los prestadores deberán dar adecuada publicidad a lo dispuesto en el presente decreto respecto de los servicios a su cargo. Asimismo, los Organismos de Control y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos deberán publicar el presente en sus respectivas páginas web”, expresa. Próximo >