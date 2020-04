Los bancos atenderán a partir de mañana de 9 a 16 con un cronograma de pago según el último número del DNI

Tweet Se definió en la quinta de Olivos después del caos de este viernes. El Banco Central informó hoy que las sucursales bancarias atenderán este sábado de 9 a 16 con un cronograma de pago según el último número del DNI. Se definió en la quinta de Olivos después del caos de este viernes. El Banco Central informó hoy que las sucursales bancarias atenderán este sábado de 9 a 16 con un cronograma de pago según el último número del DNI. Pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivas: Sábado 4 de abril - 0 y 1 Domingo 5 de abril - 2 y 3 Lunes 6 de abril - 4 y 5 Martes 7 de abril - 6, 7, 8 y 9 Beneficios correspondientes al mes de abril: Lunes 6 de abril - 4 y 5 Pensiones no contributivas Martes 7 de abril - 6, 7, 8 y 9 Pensiones no contributivas Miércoles 8 de abril - 0 Jubilaciones y Pensiones contributivas menores a 17.859 pesos Y a partir del lunes 13 de abril, se continúa con el cronograma anunciado por ANSES. También se informó que a partir de ahora el Ingreso Federal de Emergencia (IFE) solo se cobrará en cajeros automáticas. El BCRA aclaró que ya inició acciones a las entidades financieras que no prestaron servicios acordes a las circunstancias. Fin de semana de bancos en Argentina: cómo funcionarán y quiénes podrán ser atendidos Luego de la jornada caótica que hubo en todo el país durante el día de hoy, el Banco Central de la República Argentina informó que las entidades bancarías deberán abrir sus puertas este sábado y domingo para que las personas puedan recibir sus haberes. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que las entidades bancarias deberán abrir sus puertas este sábado 4 y domingo 5. Esta decisión se da luego de que los bancos de todo el país colapsen de gente -desde la madrugada de hoy- y con el objetivo de evitar que se pongan en riesgo las medidas de prevención sanitaria tomadas en el marco de la pandemia. La apertura de los bancos será solo para atender a “beneficiarios de haberes previsionales y pensiones” y de personas que perciban “prestaciones, planes o programas de ayuda abonados por la ANSES u otro ente administrador de pago”. a quienes no puedan cobrar por cajero automático o para personas que hayan tenido problemas para recibir sus haberes de marzo. ¿Cómo será la atención al público? Los cobros de jubilaciones, pensiones y beneficios sociales se realizarán en el horario de atención de una jornada habitual de atención al público de los días hábiles. La apertura de los bancos será solo para atender a quienes no puedan cobrar por cajero automático o para personas que hayan tenido problemas para recibir sus haberes de marzo. Desde el Banco Provincia aclaran que el pago de haberes continuará los días hábiles de la próxima semana en el horario de 10 a 15 horas. Próximo >