Leandro Toribio

El Concejal del Frente de Todos – Somos Rivadavia, también Productor Agropecuario, hablo en Master FM 102.1 sobre la situación que estamos viviendo con la cuarentena y las medidas en los niveles nacional, provincial y municipal. Privilegiados y no "Nosotros los productores estamos en la franja de los privilegiados que podemos seguir trabajando aunque siempre procurando los cuidados, pero lamentablemente no sucede lo mismo con el sector más vulnerable de la sociedad, la decisión del gobierno de abrir los bancos fue bueno, pero lástima que la organización y el manejo no fue el más conveniente mezclando la gente de esa manera y exponiéndonos a todos, más que nada a los más vulnerables, creeríamos que después de esto esta gente debería ya estar en cuarentena, es el sector de mayor riesgo el que estuvo expuesto, es como que de nada sirvió el encierro hasta ahora cuando después salieron todos afuera…, creemos que debió haber sido mejor organizado…" Seguimos activos "No tenemos sesiones en el Concejo pero seguimos trabajando, enviando cartas al Intendente haciendo solicitudes, sugerencias y demás, vemos algunas cuestiones más que nada en cuanto a salud que económicamente vamos a necesitar, los cuentapropistas se la van a ver complicadas, hay gente que está totalmente parada y en Argentina no hay herramientas para ellos, sabemos que ellos saben de estas cuestiones, pero hoy día todo es muy crítico, y hay también privilegiados del sistema, los que nunca pierden y se aprovechan de la situación…, todos queremos formar parte de la clase media ¿Quién no?, y hay que pensar en todos los sectores, vemos medidas muy bien tomadas y otras que tienen que ser pensadas en relación…" – aseguro el edil mientras que a nivel local expreso que – "solicitamos crear un fondo solidario, es un gesto a la comunidad que la misma comunidad pide a los políticos…, los funcionarios son muchos y hacen un muy buen trabajo, pero es necesario que hagamos nuestro aporte para lo que sea necesario…" El Concejo no funciona como tal "Es por eso que nos estamos manejando a través de cartas, nosotros queremos entender el reclamo de la sociedad y lo entendemos así, por eso nos hacemos eco del reclamo…" – señalo Toribio agregando en cuanto a las medidas tomadas por el ejecutivo que – "creemos que se están tomando medidas acordes, tampoco hemos sido invitados a colaborar pero estamos viendo que se está trabajando bien, en esta época como oposición estamos para apoyar, las policía se genera a 20 o 30 años pero hoy es momento de estar presente y acompañar, entendemos que si el gobierno se equivoca es por una pandemia que sin precedentes y que es difícil tomar decisiones y adaptarse…, nosotros como políticos hoy tenemos que dar un gesto, más quienes sabemos de catástrofes…, debemos estar preparados y con mecanismos de defensa para después de la pandemia…" – aseguro el edil opositor.