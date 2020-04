Farmacias en riesgo de colapso

Tweet El sistema farmacéutico, junto con el sanitario, cubren las primeras líneas de fuego ante el rápido avance del COVID-19. Pero las dificultades se suceden. Falta de insumos que la gente reclama, atraso en el pago de proveedores y obstáculos impositivos. También existen problemas con las recetas durante la cuarentena. El sistema farmacéutico, junto con el sanitario, cubren las primeras líneas de fuego ante el rápido avance del COVID-19. Pero las dificultades se suceden. Falta de insumos que la gente reclama, atraso en el pago de proveedores y obstáculos impositivos. También existen problemas con las recetas durante la cuarentena. Sabido es que la situación presentada con la llegada de la pandemia del coronavirus, ha puesto en clara evidencia muchos de los problemas ya conocidos, pero sin dudas, también intensificó los esfuerzos con gran velocidad de las cuestiones prontas a atender. En la provincia de Buenos Aires existen 4.500 farmacias aproximadamente y se distribuyen de forma tal que se encuentren a la cercanía de la comunidad. El sector atraviesa una serie de tormentas que no sólo son propias de la pandemia, sino que conviven desde hace mucho tiempo en una nebulosa que conjuga abultadas deudas de las obras sociales, desabastecimiento y los propios inconvenientes económicos por los que atraviesa el país. LaTecla.info convocó a integrantes del universo farmacéutico para realizar un relevamiento de la situación actual, que los propios protagonistas califican de “delicada”, además de las estrategias que se llevan adelante frente al coronavirus. Entre la crisis estructural financiera y la vocación de servicio “Antes del primer caso de COVID-19 ya veníamos muy complicados como sector. Nos agarra en una situación crítica y con muchas deudas de las obras sociales”, destacó Isabel Reinoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Reinoso indica que los farmacéuticos se encuentran en la línea de fuego y son el primer eslabón de la cadena de asistencia en los barrios para el dispensario de medicamentos. No reniega de su posición, pero sí advierte que la realidad es muy compleja y se ponen en juego muchas circunstancias. “Estamos haciendo lo imposible para que las farmacias sigan en pie pero estamos convencidos que vamos a tener dificultades porque todavía no ha habido una sola medida que tenga aplicabilidad concreta sobre las oficinas farmacéuticas de la Provincia de Buenos Aires”, asevera la titular del Colegio bonaerense. Agrega que “no ha habido medidas impositivas ni de otro tipo como para darle oxígeno a la pequeña y mediana farmacia”. El panorama empeora si se tiene en cuenta la situación impositiva y se suman los altos montos adeudados por las entidades de medicina privada. “Las deudas que tienen las obras sociales con el sector son altísimas, eso lo venimos reclamando desde hace mucho tiempo, habría que cuidar un poco más al farmacéutico, en Provincia el modelo de farmacia es un modelo sanitario, territorial y de cercanía a la gente”, dice Reinoso. Isabel Reinoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires A la falta de respuestas concretas que traigan alivio al bolsillo de los empresarios del sector, se suman nuevas dificultades que vinieron junto al pack del COVID-19. Con la medida del Ejecutivo Nacional y el dispuesto aislamiento social, se generan nuevos inconvenientes con el uso de las recetas médicas y la implementación de los recetarios digitales. “La situación que se genera con las recetas de prescripción médica es caótica, cada una de las obras sociales está imponiendo un sistema diferente y esto recae sobre la farmacia. No está nada claro. Estamos tratando de resolver cada una de las problemáticas que se generan ya que entorpece el trabajo. La realidad es muy difícil de instrumentar en el corto plazo, muchas veces no tenemos seguridad si la receta fue hecha realmente por un profesional autorizado”, indicaron a La Tecla desde el colegio de Farmacéuticos. La entidad ha intensificado los cuidados para la vacunación y la aplicación de los inyectables, con un protocolo que se actualiza todas las semanas de acuerdo al Ministerio de Salud de la Nación, la OMS y la Federación Internacional de Farmacia (FIF). “En comparación con lo que sucede en otros países, es muy útil anticiparnos desde las medidas preventivas de farmacia”, sostuvo Reinoso. Desabastecimiento de insumos y alcohol en gel trucho Los farmacéuticos insisten en que se aplique la Ley de Abastecimiento. “Se ha evidenciado el faltante de insumos esenciales, que no se les reponen desde hace semanas”, asegura el director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), Rubén Sajem. Desde el Centro alertan sobre el faltante de recursos y materiales esenciales para la prevención de COVID-19. Ante este contexto solicitaron a las autoridades que se aplique la Ley de Abastecimiento -que incluye a pequeñas y medianas industrias, y por ello también a las farmacias- y castigue con dureza a quienes especulan con los insumos para hacer frente al coronavirus. Rubén Sajem, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos “Los relevamientos que hemos realizado indican que muchos de estos productos se ofrecen por canales informales, incluyendo la venta por Internet, a precios que exceden a los razonables”, y agregan, “es una vergüenza que no estén entregando alcohol líquido o cuando entregan es apenas una caja de 24 unidades que alcanza para el uso interno de la farmacia. Tampoco hay suministro de guantes de látex”, agregó Sajem. La situación es preocupante, desde las diferentes entidades sostienen que el trabajo se torna dificultoso, cada día se hace más complicado adquirir como corresponde las dosis necesarias de insumos para paliar la crisis sanitaria y dar respuestas a la creciente demanda de productos relacionados a la preparación de alcohol en gel. “Tratándose de productos para la salud, en estos casos se suma el hecho de que los productos que se ofrecen, además de tener precios excesivos, no siempre provienen de establecimientos debidamente habilitados por la autoridad sanitaria, ni tienen identificación de su origen, no pudiéndose asegurar su calidad, seguridad y eficacia”, argumenta el director del CeProFar. Apunta directamente a la faltante de alcohol en gel y a la aparición de algunos productos de baja calidad o no homologados. Se requiere de una fuerte presencia del Estado, ya que la coyuntura se agudiza todos los días con el incremento de los precios mayoristas y la especulación de los grandes proveedores. En la entidad consideran que “los controles del Estado deben ser inflexibles, y así como se ha decidido ampliar recientemente la aplicación de la Ley de Abastecimiento a las pequeñas y medianas empresas, lo que incluye a las farmacias, es necesario centrar la atención ahora en los grandes responsables de la situación planteada, extremando los controles para garantizar el circuito de provisión habitual y legal, impidiendo prácticas especulativas”. “Desde el anuncio del decreto 297/20 de aislamiento social preventivo del 18 de marzo, las farmacias de Argentina han permanecido abiertas, manteniendo la atención al público, para responder a la función social que les corresponde como establecimientos sanitarios”, dice Sejem a La Tecla. Y agrega: “Ante la situación excepcional, por la pandemia de coronavirus COVID-19, las farmacias han demostrado su utilidad, por su inserción comunitaria, por estar siempre disponibles para las consultas en los lugares donde las personas viven y trabajan” Protocolo especial para la atención de mayores de 60 años Desde la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), se han puesto en marcha diferentes mecanismos para la atención de todo tipo de actividades y pacientes, sobre todo, de las personas mayores de 60 años, incluidas en el grupo de riesgo. “Vamos a poner toda nuestra capacidad para garantizar la atención como lo venimos haciendo, en el horario habitual de todas las farmacias y se les dará prioridad a los adultos mayores en la atención”, aseguran en la entidad. Si bien se solicita que los adultos mayores de 60 años permanezcan en sus hogares también sabemos que es la franja etaria que concurre más frecuentemente a las farmacias. De modo que se recomienda a los farmacéuticos dar prioridad a los adultos mayores que concurran a sus comercios, para que permanezcan en el establecimiento el menor tiempo posible. Si los mayores de sesenta años disponen de cuidadores o familiares que puedan concurrir a la farmacia, se recomienda que estos últimos sean los que acudan en busca de medicamentos. La cambiante realidad conducida por el coronavirus, pone a trabajar nuevos mecanismos, nuevas estrategias. En este contexto, la situación que atraviesa el sector farmacéutico en la provincia de Buenos Aires es grave, no sólo por el duro momento económico que vivía antes de la llegada del COVID-19, sino también por el incremento de la demanda y los escasos recursos materiales con los que cuenta para afrontar la atención territorial. Algunos farmacéuticos aseguran que todo el combo puede llevarlos a la quiebra. Las deudas millonarias que acarrean las obras sociales son, sin dudas, una de las principales preocupaciones del sector. Las deudas millonarias que acarrean las obras sociales son, sin dudas, una de las principales preocupaciones del sector. Por otra parte, también reclaman por los sobreprecios en los insumos y la no emisión de medidas impositivas concretas para el área. Aseguran que así se pone en jaque a un sistema pensado como un servicio esencial y de cercanía a la comunidad.