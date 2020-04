Cómo saben los beneficiarios si se les otorgará el bono de 10 mil pesos

Tweet La Anses definió la letra chica que acota el universo de posibles beneficiarios. Se calcula que cerca de 3,7 millones de hogares accederán al IFE y hay más de 10,7 millones de personas que se anotaron, sin embargo el no se admite más de un beneficiario por hogar. La Anses definió la letra chica que acota el universo de posibles beneficiarios. Se calcula que cerca de 3,7 millones de hogares accederán al IFE y hay más de 10,7 millones de personas que se anotaron, sin embargo el no se admite más de un beneficiario por hogar. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informará desde el lunes próximo quiénes de entre las más de 10,7 millones de personas inscriptas para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10 mil pesos finalmente lo cobrarán. El plazo para la pre inscripció al IFE se prorrogó hasta mañana y la próxima semana, desde el lunes, todas aquellas personas que completaron el aplicativo deberán volver a ingresar a la página web de la Anses e ingresar su número de documento para saber si calificaron para recibir el beneficio. A quienes hayan cumplido con los requisitos, se les pedirá entonces más información, como el CBU de una cuenta bancaria (si tienen) y un dato de contacto. La Anses definió la letra chica que acota el universo de posibles beneficiarios. Se calcula que cerca de 3,7 millones de hogares accederán al IFE y hay más de 10,7 millones de personas que se anotaron, sin embargo el no se admite más de un beneficiario por hogar. De acuerdo con el anexo de la resolución 8 de la Secretaría de Seguridad Social que fue publicada en el Boletín Oficial, el cobro del subsidio es incompatible con distintas situaciones, ya sean del propio solicitante o de algún integrante de su grupo familiar: * Haber tenido en el último semestre un ingreso promedio mensual superior a los 33.750 pesos. * Haber gastado con tarjetas de débito y/o crédito una cifra mensual superior a los 23.625 pesos. * Haber obtenido rentas financieras por un valor superior a los 66.917 pesos en el ejercicio 2018; este es un dato verificable para los organismos del Estado haciendo un cruce de datos con la AFIP. * Haber hecho una declaración para el impuesto a los Bienes Personales que implique la tenencia de activos por más de 1.620.000 pesos. * Tener vehículos por un valor que supere los 607.500 pesos. * Tener aviones o embarcaciones. El Ingreso Familiar de Emergencia está dirigido a personas desocupadas, trabajadores de la economía informal, monotributistas sociales e inscriptos en las categorías A y B (sin otros ingresos declarados) y personas registradas en el régimen de trabajo del servicio doméstico. Por “grupo familiar” se entiende cónyuge o conviviente, hijos mejores de 18 años o con discapacidad sin límite de edad. También existe “grupo familia” unipersonal en el caso de quienes vivan solos, pero si la persona tiene menos de 25 años deberá acreditar un domicilio de residencia diferente al de sus padres. Si no es así (es decir, si vive con sus padres), entonces se lo considerará parte de ese grupo. Si en un hogar hubo dos solicitantes, se optará por pagarle a la mujer. < Prev Próximo >