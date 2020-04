Yo le digo si al barbijo

Tweet Por Sergio Buil* Las medidas generales de esta crisis en nuestro país las irá determinado el gobierno nacional, pero más allá de eso tenemos mucho por hacer cuidándonos a nosotros, a los demás y bregando por todas las medidas de prevención que sean posibles. En Rivadavia hace tiempo que un importante número de voluntarias están confeccionando barbijos (mascarilla o máscara facial comunitaria) que tienen como destino el uso social. En los centros de salud del distrito la necesidad de los mismos está asegurada y quienes intervienen saben cuándo y cómo usarlos. Ahora es importante que nosotros los usemos cuando salimos de casa o cuando estando en casa tenemos algún familiar con medidas especiales de cuarentena o aislamiento por infección o probable infección. El barbijo o mascarilla no te protege de los contagios sino que disminuye la probabilidad que trasmitas el virus a otra persona, por eso es importante que los usemos todos. Antes de colocártelo, lavate bien las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. Busca el lado correcto, pasa por tu cabeza y orejas las cintas, y cubrí completamente tu boca y nariz. Evita tocar el barbijo con las manos mientras lo usas y si lo haces lávatelas bien. Para quitártelo, hacelo por detrás sin tocar la parte delantera y lávate bien las manos. Por último, recordá que el uso es individual (no lo compartas) y por un tiempo limitado. Así que para renovar la vida útil del barbijo cuando regreses a tu casa ventilarlo y cuídalo para los próximos usos. Ah, y aunque lleves puesta mascarilla, al toser o estornudar hacelo sobre el pliegue del codo. No dejes de lavarte las manos, mantener distancia, aislarte socialmente y ventilar tu casa. Eso sigue más que nunca. Si estás de acuerdo ayúdanos con esta campaña de uso de barbijos sociales, te cuidas vos y cuidas al otro. Sergio Buil* ex Intendente de Rivadavia por 4 períodos Próximo >