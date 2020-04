Médico español relata los síntomas del COVID-19

Tweet Vas a tener fiebre. Mucha fiebre. La fiebre mas alta que te haya dado en tu vida. No se va a parecer a las calenturas del catarro anual que nos da a todos... Vas a tener fiebre. Mucha fiebre. La fiebre mas alta que te haya dado en tu vida. No se va a parecer a las calenturas del catarro anual que nos da a todos... ...Vas a respirar cortito, como si te hubiesen puesto una tira de cinta en la nariz y despues le hubiesen hecho un huequito con un alfiler. Vas a tratar de llenar los pulmones. Vas a inhalar fuerte pero vas a sentir que todavia te falta el aire. Y eso te va a asustar. Vas a toser mucho. Tanto, que te vas a cansar hasta casi desmayarte. Vas a sentir como si hubieses corrido 10 kilometros. Y eso va a ser cada segundo que estes aqui. Cada vez que tosas, te va a doler el pecho, los brazos, los ojos, la espalda, los dedos de las manos, los pies. Vas a tratar de tomar aire por el huequito en la cinta que ya te conte, y no vas a poder. Vas a respirar cada vez mas rapido, y eso te va a llenar las venas de esa mierda que se llama dioxido de carbono, que es algo que te puede matar. Entonces, te voy a poner un tubito en la nariz para darte el oxigeno que tus pulmones no pueden fabricar. Ese tubito te va a pelar la entrada de los dos huequitos por donde respiras, y eso te va a doler aun mas. Y si no puedes superarlo, va a venir un doctor y va a ponerte par de tubos de media pulgada garganta abajo, hasta pasar los bronquios y llegar a los pulmones. Eso se llama respirador artificial o ventilador. Es molesto, y encima, no puedes hablar o comer. Vas a estar solo en una habitacion cerrada. No podras tener a alguien ahi, porque lo vas a enfermar de la misma maldicion que te esta matando a ti. Te vas a sentir tan mal, tan solo, que te va a dar ansiedad, y vas a sentir miedo de morir. Te vas a deprimir. Eso va a empeorar tus sintomas, tu tos, tu falta de aire. Me vas a llamar a mi y a mis companeros mil veces en la noche o en el dia. Y todo esto lo pudiste evitar *SI TE HUBIERAS QUEDADO EN CASA* Próximo >