El Ministerio de Salud informó una muerte más por coronavirus en la Argentina y ya son 44 los fallecidos

Tweet En el informe matutino que todos los días encabeza la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, el Ministerio de Salud informó una muerte más por coronavirus en la Argentina y con este nuevo caso el total de fallecidos en el país asciende a 44, con un promedio de edad de 68 años. En el reporte número 43, la cartera incorporó a los argentinos fallecidos por causas relacionadas al Covid-19 a un hombre de 89 años que residía en la Ciudad de Buenos Aires. En el informe matutino que todos los días encabeza la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, el Ministerio de Salud informó una muerte más por coronavirus en la Argentina y con este nuevo caso el total de fallecidos en el país asciende a 44, con un promedio de edad de 68 años. En el reporte número 43, la cartera incorporó a los argentinos fallecidos por causas relacionadas al Covid-19 a un hombre de 89 años que residía en la Ciudad de Buenos Aires. Como suele hacer cada mañana, Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias, pronunció el reporte estadístico del virus. En él informó que en el país se registraron hasta la fecha un total de 1.451 casos confirmados, de los cuales 674 son importados (46,4%), 490 son relativos a contactos estrechos de casos confirmados (33,7%), 119 son producto de circulación comunitaria (8,2%) y el resto que aún no se clasificó se encuentra en investigación epidemiológica. De su glosario, se destaca que el 57% de los casos confirmados son hombres y que las principales franjas etarias afectadas corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 45 años. A su vez, informó que son 21 las provincias que reportaron casos, 280 las personas que recibieron el alta, aunque solo 87 en calidad de alta definitiva, y 7.888 los casos descartados, en su amplia mayoría por diagnóstico virológico negativo. Vizzotti, en conferencia de prensa, remarcó la tendencia que evidencia los porcentajes del modo de contagio. “Seguimos viendo la disminución de los casos con antecedentes de viaje, la predominancia de la confirmación de casos en personas de menor edad y el impacto negativo en relación a la mortalidad en las personas mayores”, analizó antes de subrayar el aumento de los recuperados que recibieron el alta, lo que calificó como una buena noticia. “Las personas en terapia intensiva son 87. El número está estable en relación al porcentaje de ocupación de terapias intensivas, con la estrategia y la recomendación del ministerio de Salud de la Nación tanto para el sector público y privado. Las 24 jurisdicciones están trabajando para tener disponibilidad de camas y reprogramar las cirugías que no son urgentes, además de trabajar para ampliar el número de camas en terapia intensiva. Ese indicador se mantiene estable sin sobrecargar el sistema de salud”, afirmó. La secretaria de Acceso a la Salud apuntó que hasta la fecha en la Argentina se realizaron 9.705 test para saber si una persona está infectada o no. “Estamos trabajando fuerte con las provincias para seguir ampliando la posibilidad de testeo. Hasta el momento hay 97 laboratorios que están reportando al sistema nacional de vigilancia en salud y hay cuarenta que tienen reportadas más de diez muestras. En ese sentido, volvemos a recalcar la importancia de notificar las muestras, los casos, su evolución y los resultados de laboratorio, tanto positivos como negativos, para poder construir este indicador”, declaró. En la jornada de ayer, se contabilizaron 98 casos nuevos para alcanzar la cifra de 1.451 infectados en el país. Fueron cinco los pacientes fallecidos el sábado: una mujer de 53 años, vecina del partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien estaba internada en el Hospital San Miguel Arcángel; un hombre de 87 años, de Campana, quien permanecía en grave estado en el Hospital Municipal San José; otro de 72 años, residente en la provincia de Buenos Aires; otro de 60 años, oriundo de Chaco; y un quinto de 76 años, de nacionalidad española, residente en la provincia de Mendoza. Según el informe de la cartera de salud, entre los nuevos casos de ayer hubo 26 en la provincia de Buenos Aires, 34 en la Ciudad de Buenos Aires, 8 en Chaco, 3 en Córdoba, 2 en La Rioja, 4 en Neuquén, 5 en Río Negro, 1 en Santa Cruz, 5 en Santa Fe, 1 en Santiago del Estero, 8 en Tierra del Fuego y 1 en Tucumán. Argentina se ubica en el décimo lugar a nivel mundial en el ranking de casos de infectados en relación a la totalidad de testeos de coronavirus realizados en el país con una tasa de positividad del 18,25 por ciento. Este porcentaje es el más alta de la región: significa que uno de cada cinco exámenes con el reactivo para detectar COVID-19 dio positivo. Próximo >