La UNLP ratifica su calendario académico y se diferencia de la UBA

La Universidad Nacional de La Plata confirmó que su calendario académico se mantendrá como estaba estipulado y las clases serán a distancia. Ayer la UBA decidió que sus clases volverán el 1 de julio y durarán hasta marzo del próximo año. La Universidad Nacional de La Plata confirmó que su calendario académico se mantendrá como estaba estipulado y las clases serán a distancia. Ayer la UBA decidió que sus clases volverán el 1 de julio y durarán hasta marzo del próximo año. En plena pandemia mundial, las instituciones que aglomeraban gente, tuvieron que cerrar o cambiar sus formas de accionar. Todos los espacios educativos se vieron afectados, y las universidades nacionales decidieron diferentes formas de realizar sus actividades. En su momento, la Universidad Nacional de La Plata tomó la decisión de que las clases no se pospusieran y que las cátedras, de las diferentes facultades implementaran, siempre que sea posible, la educación a distancia a partir de clases virtuales. Esta medida fue ratificada, luego de que la UBA decidiera cambiar su calendario académico. IMPORTANTE: La #UNLP ratifica la vigencia del calendario académico. Se mantendrán las cursadas en modalidad a distancia. El retorno a las clases presenciales se hará en función de las decisiones que adopte el Estado Nacional (abrimos hilo) https://t.co/tAbdeYXtDM — UNLP (@unlp) April 4, 2020 La UNLP aclara en su comunicado que las clases normales serán retomadas cuando "la situación epidemiológica lo haga posible y en función de las decisiones que vaya tomando al respecto el Estado Nacional". La UNLP aclara en su comunicado que las clases normales serán retomadas cuando "la situación epidemiológica lo haga posible y en función de las decisiones que vaya tomando al respecto el Estado Nacional". También aclararon que los casos que no se puedan llevar a cabo las actividades virtualmente "se resolverán por acto fundado y con carácter de excepción las reprogramaciones que resultaren indispensables". Vale remarcar que entre las últimas medidas que llevó adelante la UNLP ante la pandemia, está convocando voluntarios de todos los claustros de las facultades para desempeñarse en las distintas áreas de salud, y/o en tareas comunitarias o de logística. Como así también puso a disposición el Centro de Enseñanza de Salud (ex Sanatorio de la Carne) para instalar un hospital de campaña en Berisso. IMPORTANTE: #CoronavirusEnArgentina #COVID19 Convocatoria a voluntarios para sumarse a las áreas de salud. Para graduados, docentes, nodocentes y estudiantes. Inscribite acá https://t.co/HpUYIdZQek pic.twitter.com/OCPskoVROp — UNLP (@unlp) March 31, 2020 #CoronavirusArgentina La #UNLP pone a disposición su Centro de Enseñanza de Salud (Ex Sanatorio de la Carne) para instalar hospital de campaña en Berisso. El vice académico @MLopezArmengol y el intendente @fabiancagliardi recorrieron el predio https://t.co/jliBjFw09L pic.twitter.com/UqxGLY88FI — UNLP (@unlp) April 2, 2020