Carolina Píparo recibió una amenaza del asesino de su hijo: “El goce de ellos está en dañar”

Ante el establecimiento del aislamiento social obligatorio, la Justicia estableció un protocolo de utilización de dispositivos móviles en los penales bonaerenses. El mismo tendrá validez hasta que culmine la cuarentena.

Carlos Fabián Moreno, alias “El Pelado” o “Carlín”, en principio fue acusado de “encubrimiento agravado”, pero resultó ser el autor del disparo a la víctima.

Desde su cuenta de Twitter, la diputada Carolina Píparo contó aterrorizada, que recibió amenazas de Carlín Moreno, uno de los ladrones que mató a su hijo Isidro.

En comunicación con Aire de Noticias, por Radio Mitre, Carolina Píparo contó: “Se me heló la sangre. Ya pasaron diez años y parece que no se termina nunca. Cuando leí la medida de liberar celulares me pareció que no iba a haber ningún tipo de control. Liberarlos y no controlarlos me parece terrible. Siempre se usaron celulares en las cárceles. Se incautan muchos celulares. Tuvo la posibilidad de firmarlo con nombre y apellido”.

“Me escribió por Facebook. Pensé mucho en publicarlo o no, pero hay mucha gente que vive esto. Entrás en pánico cuando recibís esos mensajes”, aseguró la diputada. Según indicó Píparo, “no alcanza con pensar que son todas víctimas del sistema. Tenemos que pensar en las victimas también. El goce de ellos está en dañar. No estoy en contra de que se comuniquen pero no puede haber un libertinaje de este estilo en las redes sociales”.

Esto me escribe el hombre que asesinó a mi hijo el día que liberan el uso de celulares y redes. Que pensaron que iban a hacer? Llamar a la abuela? pic.twitter.com/NU3hdVwOKG — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) April 5, 2020

“Esto es una cuestión ideológica de creer que son todos buenos. El criminal no funciona de esa forma. hay víctimas aterrorizadas que no tienen la posibilidad de que se las lea como yo“, lamentó Píparo.

En un momento desesperante, la legisladora indicó: “No le alcanzó con robarme ni cagarme a palos. A diez años lo primero que hace es escribirme para decirme No te olvides de mi. Y no flaco, nunca me voy a olvidar. No soy injusta ni vengativa, pero soy una persona racional que sabe lo que son los criminales. Hay muchas más Carolina Píparo que nadie conoce”.