Desde este lunes en Rivadavia debe usarse mascarillas o barbijos a la hora de salir a la calle sea cual fuere el motivo.

"El uso de la mascarilla es moralmente obligario, cualquiera que salga de su hogar a hacer compras debe hacerlo con mascarilla" dijo el mandatario comunal. Además aquellos que salgan de los cascos urbanos al regresar deberán hacer la cuarentena junto a sus familias. Así lo anuncio en la tardecita noche de ayer domingo el Intendente Javier Ulises Reynoso señalando que es una cuestión solidaria, que habrá barbijos gratuitos disponibles en farmacias y se está trabajando en la confección de más para que todos puedan acceder y más aún quienes no pueden comprarlo – "esto es un agregado que aporta una gran herramienta para reducir el contagio…" – aseguro Reynoso. Uso de barbijos “Es muy importante en este periodo de aislamiento implementar nuevas pautas que son la única medida que podemos tomar ante una pandemia mundial que día a día nos sorprende en forma negativa, con imágenes negativas, con situaciones complejas que nos imponen redoblar los esfuerzo, que entiendo muchos hacen de muchas maneras, cumpliendo con el aislamiento a pesar de muchas cuestiones, pero agradezco la conciencia y la magnitud de lo que estamos viviendo…, hemos pasado situaciones difíciles, pero creo que esta nos embarca a todos a nivel mundial y nos pone a pensar en lo que tiene que ver con la vida y la muerte, es duro decirlo, pero no cumplir con las medidas preventivas, que son la única vacuna e individual de conciencia colectiva, son las que repercuten directamente en nuestra salud y nuestra vida…, y la verdad no quiero que el día de mañana haya reproches por no haber tomado las medidas correspondientes, es por eso que recalcamos los esfuerzo que tienen que ver con el lavado de manos con agua y jabón, la ventilación de ambientes, limpieza de superficies y desde ahora IMPONEMOS EL USO DE MASCARILLA social sanitaria, una mascarilla que más de 95 costureras comenzaron a confeccionar para entregar a nuestro hospital y la comunidad y seguirán trabajando para que todos puedan tener esta nueva barrera física para evitar contagios…, deberán usarlas todas las personas que circulen por la via publica y que pueden generar los mayores contagios…, quiero recalcar el trabajo de las 95 vecinas de todo el distrito que nos permite tener un stock de 1000 barbijos que estarán disponibles en farmacias y se seguirán produciendo para que todos tengamos la posibilidad de utilizarlas, la mascarilla tiene que ser de tela, NO NECESARIAMENTE HOMOLOGADO, YA QUE BUSCAMOS UNA BARRERA FÍSICA PARA EVITAR CONTAGIAR A OTROS… , esto aporta una gran herramienta para reducir el contagio…, son momentos de tomar conciencia, de ser solidarios, porque hablamos de cuestiones de vida o muerte, y pensemos en qué imagen queremos ver en nuestro distrito…, esta es la oportunidad de salvarnos entre todos, no caigamos en la desesperación, esto lo evitaremos si tomamos actitudes de cuidado del uno para el otro…” Otras Actividades “Desde el pasado viernes, el gobierno bacional amplio las actividades consideradas esenciales pero también dispuso desde este lunes de la obligatoriedad para contar con la habilitación o permiso obligatorio de circulación que a través de la página del municipio pondremos a disposición un link para acceder al permiso que SOLAMENTE OTORGA EL GOBIERNO NACIONAL, no es facultad del Municipio otorgar ese permiso, si la reglamentación…, una de las ampliaciones desde el viernes es la apertura de corralones de materiales que abrirán solamente de 8 a 12 y la entrega debe ser indefectiblemente por el mismo personal del corralón…, en el caso de CORTADORES DE PASTO, si se reglamentó un permiso municipal que también dispondrán a través de un link y podrán cortar el pasto de lunes a jueves de 13 a 17 horas, NO ESTA CONTEMPLADO TRABAJOS DE JARDINERÍA, SOLO DESMALEZADO…, para otro tipo de trabajos relacionados con la construcción, deberán obtener el permiso obligatorio nacional y una vez adquirido el mismo podrán trabajar…” Protocolo para el Transporte de Granos “Para los transportes que viajan a puerto, a partir de este lunes, cada trasporte que viaje a puerto deberá necesariamente cumplir con la cuarentena de 14 días porque el virus ya está circulando en nuestro país, esto quiere decir que todo transportista que haya viajado a otras localidades, cuando vuelva deberá permanecer en aislamiento con todo el grupo familiar, los camiones no pueden entrar al casco urbano, deberán quedar en plantas o playa de estacionamiento…, para organizar esto trabajamos con los ente relacionados y cada transportista deberá sacar un permiso que será fundamental para luego poder ingresar nuevamente al casco urbano y entrar directamente en aislamiento o cuarentena de 14 días junto a todo el grupo familia y así sucesivamente tras cada viaje…” El horario de comercios continúa de 8 a 18 horas. Ticket de colaboración "Ante la iniciativa de varios vecinos por colaborar, y agradecemos las colaboraciones ya recibidas por los vecinos, a la Sociedad Rural por la entrega de carne y hemos dispuesto un sistema en comercios adheridos de un ticket con donaciones, al mismo se le saca una foto, se envía al teléfono 2337-402660 disponible en el municipio y luego será retirado…, puede participar todo el comercio que quiera…, se puede ayudar con la compra de productores locales de huertas o alimentos que también lo acercan al centro de almacenamiento que cuenta el municipio cono así también en la escuela Agraria de Fortín Olavarría…, todos podemos ayudar en lo que podamos, no hay acciones salvadoras, solo podemos hacer que sea más llevadero este proceso que recién empieza, que va a requerir mayores esfuerzo pero no no tiene que paralizarnos, todo lo contrario…, invito a todos a tomar conciencia, los invito a pensar que pueden ser un eslabón mas, la sola actitud de tomar las decisiones personales nos darán la ganancia de ayudar a otros, si trabajamos y operamos en conjunto, todos juntos saldremos adelante…" – aseguro el Intendente Javier Ulises Reynoso quien finalmente agrego – "la cuarentena sigue, estas son medidas que se agregan, estamos redoblando las medidas, pero fundamentalmente hay que seguir con el aislamiento, el lavado de manos y la desinfección de espacios…, EL USO DE LA MASCARILLA ES MORALMENTE OBLIGATORIO…, CUALQUIERA QUE SALGA DE SU HOGAR A HACER LAS COMPRAR DEBE HACERLO CON MASCARILLA…"